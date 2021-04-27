Нью-Йорк, США, 27 апреля 2021, 15:51 — REGNUM Рейтинг вакцинации населения от COVID-19 в разных странах мира опубликован американским изданием The New York Times со ссылкой на исследование Josh HolderUpdated.
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По данным издания, всего в мире на этот момент было использовано 1,03 млрд доз вакцины.
По уровню вакцинации Украина находится между Тринидадом и Тобаго и Джибути. Ситуация в Руанде, Лаосе, Анголе, Кении и Бангладеше гораздо лучше, чем на Украине.
Как заявила генеральный директор директората развития цифровых трансформаций здравоохранения минздрава Украины Мария Карчевич во время онлайн-встречи «Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19», Украина находится на 81 месте в мире по уровню вакцинации от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что всего девять жителей Украины сделали обе вакцины от COVID-19.
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