Многодетная семья фермеров из Австралии безуспешно пытается продлить визу в России и мечтает о российском гражданстве. 25-летняя Сабрина Хэйр, девушка с русой косой и крестиком на шее, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь остаться в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина Российской Федерации

«Мы как семья надеемся жить в России и стать гражданами. Пожалуйста, помогите с этим делом», — говорит в камеру Сабрина на приличном русском языке.

Семья проживает в Новосибирске, в дальнейших планах — переезд в Алтайский край. Там переселенцы хотели бы основать крестьянско-фермерское хозяйство. Как рассказала Сабрина, родители не могут въехать в Россию из-за пандемии. В 2019 году они вернулись в Австралию, чтобы продать там ферму. Когда это получилось, грянула пандемия коронавируса, закрылись границы. Однажды им удалось въехать через Белоруссию, но офицерам на таможне визы показались подозрительными. Сейчас австралийцы коротают время в Турции и ждут возможностей для легального приезда в РФ.

Летом заканчиваются студенческие визы и у детей. Попытки правильно заполнить документы и получить разрешение на временное проживание (РВП) или визу, позволяющую ведение фермерского хозяйства, пока закончились безрезультатно.

«Мы полюбили Россию. Конечно, идеальной страны не существует. Но мы считаем, что у России светлое будущее. И мы очень ценим, что у России сильное христианское население. И это нам понравилось. <…> Современная Австралия — это очень либеральная страна. Если это вам нравится — тогда вперёд! Мы верующие, и как семья — консервативная. Когда мы подумали о будущем наших детей, и что мы хотели для нашей семьи, мы решили, что Россия — это лучшее место для нашей семьи. И поэтому мы всё продали в Австралии и переехали в Россию», — рассказала Сабрина Хэйр в одном из видео на своём YouTube-канале.

Хочется верить, что обращение девушки заметят представители власти и помогут не только продлить визу, но и получить РВП или вид на жительство (ВНЖ). Когда мы пытаемся решить наши демографические проблемы за счёт мигрантов, разве не таких новых граждан хотели бы получить? Разве не стремимся окружить себя образованными, честными людьми, с традиционными ценностями, крепкими родственными связями, полными сил и планов, к тому же познавшими наши трудности и готовыми с ними мириться?

Случай семьи Хэйр не единичен, таких историй с каждым годом становится всё больше. В Алтайском крае, куда хочет переехать австралийская семья, уже несколько лет занимается фермерством американец, популярный видеоблогер и глава многодетной семьи Джастас Уолкер. Он с детства живёт в России, но, по данным двухлетней давности, всё ещё не получил российский паспорт.

«В 90-е годы было вообще непонятно, что надо сделать, чтобы получить гражданство. Там часто менялись законы, поэтому лет шесть можно отбросить. В 2004-м я получил первое разрешение на проживание. Теперь встал вопрос о гражданстве. Может, десять лет назад мне не совсем было понятно, что я так буду связан с Россией. Но мы тут родили троих детей, занялись фермерством, и гражданство бы очень помогло для развития дела», — рассказывал он в интервью.

Заслоны в получении российского гражданства, конечно, нужны. Однако сейчас совершенно чужому и враждебному для нашей страны человеку, например, невыявленному спецслужбами террористу из Сирии или Ирака, являющемуся уроженцем одной из стран бывшего СССР, получить российские документы проще, чем многодетным миролюбивым христианам, прибывшим издалёка.

Пресс-служба ГУ МВД России Паспорт гражданина Российской Федерации

Россия на международной арене последовательно выступает с повесткой, которая находит отклик среди жителей разных стран мира. И по мере укрепления этого курса число желающих связать своё будущее с нашей страной может лишь усиливаться. Очевидно, что в миграционной политике РФ требуется умный фильтр, позволяющий принимать тех, с кем бы мы хотели двигаться вместе дальше. В первую очередь, речь может идти о людях, уставших жить под диктатом либерализма на своей родине, образованных, имеющих интерес к российской культуре и желание стать её частью. Харизма и пассионарность этих переселенцев благотворно скажется и на нашем обществе.

Читайте также: «Пусть теперь у России помощи не просят» — Австралия применила санкции к РФ

Дополнительные возможности для оформления российских документов мы могли бы предоставить гражданам из создаваемого списка недружественных России государств при условии успешного экзамена по истории и языку. Как мы знаем, санкции в отношении РФ ввели США, Канада, Австралия, страны Евросоюза. Места, откуда семья Сабрины Хэйр уже сбежала, а их единомышленники размышляют над этим и, возможно, сделают это в ближайшие годы. Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустинобъявил о планах облегчить получение ВНЖ для инвесторов. Почему бы предоставить «лазейку» и для идеологических мигрантов?