Москва, , 13:32 — REGNUM В России будет упрощён порядок предоставления вида на жительство для зарубежных инвесторов. Об этом 22 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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«Теперь иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощённом порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи. Для них будет исключён этап оформления разрешения на временное проживание», — заявил он.

Мишустин уточнил, что требования к объёму капиталовложений и к условиям создания бизнеса будут определены правительством.

Премьер-министр обратил внимание на успешный опыт применения этой практики в других странах.

«Сегодня все страны стараются привлечь инвесторов и высококлассных специалистов для совместных проектов со всего мира», — отметил Миушстин.