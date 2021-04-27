Сотни торговцев могут остаться без работы после масштабной проверки на четырёх рынках, расположенных на въезде в Ростов-на-Дону. Несколько тысяч сотрудников полиции оцепили территории «Алмаза», «Атланта», «Классика» и «Овощного», и многие уже связали рейды с задержанием главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.

Duma.gov.ru Полиция

Территория четырёх рынков находится в собственности Аксайского района. Здесь, по некоторым данным, развернули свою деятельность глава муниципального образования и бизнесмен Карим Бабаев вместе с сыновьями. В преддверии масштабной инспекции Ростовский областной суд оставил фигурантов уголовного дела о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и организации преступного сообщества под стражей. Участники банды занималась земельными махинациями более 20 лет.

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Интересно, что продавцы ранее никаких уведомлений не получали, работая на протяжении многих лет. После задержания предполагаемых участников преступного сообщества их проинформировали о прекращении действия договоров аренды. Так, в полученных уведомлениях чёрным по белому сказано:

«Сообщаем вам, что осуществление деятельности (предпринимательской или иной) на земельном участке в соответствии с заключённым вами договором аренды (участка/торгового места) в ближайшее время будет запрещено. При таких обстоятельствах заключённые с вами договоры на право аренды земельных участков (торговых мест) будут прекращены в установленном законом порядке».

При этом уточняется, что региональные власти прорабатывают вопрос об организации новой торговой площади, где будет предложено продолжить торговлю.

Donland.ru Виталий Борзенко

Пока официальной информации о том, с чем всё-таки связаны проверки, которые в таком масштабе проводятся впервые, нет. Нет ни опровержения, ни подтверждения. Авторы телеграм-каналов и пользователи социальных сетей гадают и называют свои версии произошедшего. В частности, не исключено, что муниципальная земля, на которой располагаются рынки, привлекла инвесторов, и в ближайшее время здесь может развернуться строительство очередных жилых комплексов и торговых центров.

«Да все, люди начинают потихоньку вещи паковать», — говорят очевидцы.

«20 лет нелегально работают на нелегальной земле», — напомнила одна из подписчиц паблика «Ростов Главный».

«Силовиками обнаружены незаконные рынки. Внезапно», — иронично отмечают другие интернет-пользователи.

По некоторым данным, появившимся в ряде телеграм-каналов, инвесторы уже «потирают руки в предвкушении застроить всё это жилыми комплексами».

ИА REGNUM отмечает, что на территории рынка «Атлант» в посёлке Янтарный в 2017 году произошёл крупный пожар, распространившийся на площади около 1 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности. Работники рынка тогда не исключали версию о поджоге.

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В ноябре 2019 года на рынке снова вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.