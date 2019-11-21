Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM Ростовский рынок «Атлант», где утром 21 ноября вспыхнул пожар, уже попадал в сводки новостей в октябре 2017 года. Тогда пламя распространилось на площади около 1 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности, напоминает ИА REGNUM.

По некоторым данным, во время пожара в одном из торговых павильонов находились баллоны с соляркой, спасатели предприняли все меры, чтобы избежать взрыва.

Работники рынка тогда не исключали версию о поджоге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр торговли «Атлант» расположен в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области. Он насчитывает 3,5 тыс. магазинов.

Утром 21 ноября на рынке в одном из магазинов, расположенных в секторе «Экстрим» вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели.

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