Заявление главы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что президент Украины Владимир Зеленский не должен ехать в Москву для переговоров, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 26 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кравчук

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«И старый пень в апрельский день березкой снова стать мечтает». Ничего личного, просто цитата», — пишет Natalia M.

Многие пользователи считают, что Кравчук пытается соорудить из Российской Федерации некий страшный образ зверя, с которым якобы нельзя ни в коем случае вести никаких переговоров.

«Зеля, ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то медведь нападёт, совсем голову потеряешь», — отметил Башир А.

Некоторые комментаторы отметили, что Кравчук уже давно не представляет собой значимой политической фигуры на Украине, поэтому даже Зеленскому следует проигнорировать мнение первого президента страны.

«Кравчук потребовал… А кто он теперь, чтобы требовать? Заслуженный пенсионер?» — задаётся вопросом Андрей Ф.

Ряд пользователей отметил, что Зеленский, на самом деле, очень мягкая и податливая личность, для которого мнение даже Кравчука может иметь большое влияние. Люди уверены, что президент Украины испугается мнения соотечественников и не решится ехать в Москву.

«Зеленский не способен на самостоятельные решения и поступки в интересах страны. Ему все, кому не лень, указывают, что делать, а он и рад выслужиться», — считает Игорь В.

Скриншот видео пользователя YouTube @5 канал Леонид Кравчук

Часть людей оказалась убеждена, что Кравчук зарекомендовал себя как крайне циничный политик, для которого жизни своих сограждан не стоят и ломаного гроша. Поэтому он готов кинуть в качестве жертвы жизни людей в Донбассе, лишь бы насолить России в угоду США.

«Вот кто не хочет мира, так это старый маразматик Кравчук. Ему уже к Богу на собеседование пора!» — поделилась своим мнением Ирина Р.

Отдельные пользователи считают, что из уст Кравчука в сторону Зеленского звучит требование США. Люди уверены, что Вашингтон не готов допустить ситуации начала настоящих переговоров между Москвой и Киевом.

«На самом деле, решает не Кравчук и не Зеленский. Что прикажут Украине в Соединённых Штатах Америки, то эти пустоголовые куклы и будут исполнять», — написал Artur R.

Нашлись и те, кто указал Зеленскому на то, что если он не поедет в Москву на переговоры, то его страну ждёт полный крах, которого можно избежать, наступив на интересы Соединённых Штатов.

«А ведь придётся ехать. Иначе, благодаря нацистскому режиму в Киеве от украинской государственности останется только Еврожмеринка и Евробердичево», — предполагает Илья Б.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Напомним, 26 апреля глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала «Дом», что президент Украины Владимир Зеленский не должен ехать в Москву для переговоров.