Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что деэскалация ситуации на границе с Россией является «маленькой победой» Киева, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 26 апреля в социальной сети Facebook.

Жан-Леон Жером. Наполеон в Египте. 1863

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«Ну да, победоносное шествие окраины — оно такое. А в конце — звание Наполеона и палата номер шесть», — пишет Олег Б.

Многие пользователи считают, что Киев только и делал, что пытался спровоцировать Россию на начало полномасштабной войны с огромным количеством смертей. Тот факт, что кровопролития удалось избежать, нельзя приписывать в заслуги Киева.

«Заслугой Запада и Киева является эскалация на границе с Россией. Они очень хотят, чтобы пролилась большая кровь в Донбассе», — считает Николай Н.

Иван Шилов ИА REGNUM Настоящий украинский.

«Так, сначала у границы были стянуты танки шароварников. И потом уже, когда назрел повод, подтянулась наша армия. Наполеон, блин, долбаный», — написал Константин Ш.

Некоторые комментаторы отметили, что у властей Украины уже не осталось того, чем бы они могли похвастаться. Поэтому они сами сначала нагнетают ситуацию, а потом якобы успешно разрешают созданные своими руками проблемы.

«Правильно. Сам себя не похвалишь, как говорится. Пытался клоун вызвать дождь. Долго пытался, дождь пошёл. И клоун рад, и все рады. И деэскалация рада. А Сергей Кужугетович просто проверял в плановом порядке боеспособность войск. Он ответственный человек. Всё сам проверяет. Как это можно считать победой Украины, уму непостижимо», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Часть людей отметила, что у президента Украины развился синдром величия, притом что страна, которой он управляет, представляет собой самое печальное зрелище. Поэтому ему и видятся некие фантастические успехи его деятельности.

Рене Магритт. La Folie des grandeurs (Мания величия)

«Прямо как дикари. Те тоже: нет дождя — «Всё пропало! Боги на нас прогневались! Молиться надо!». А когда пошёл дождь — «Наши молитвы сработали! Перемога!». И по барабану им, что дождь идёт и не идёт вне зависимости от них», — указал Юрий Б.

Нашлись и те, кто отметил, что если Зеленский будет заявлять о своих «победах» каждый раз, когда Российская Федерация будет проводить военные учения, то информационное пространство Украины только и будет состоять из бесконечных «побед».

"Поскольку наша армия проводит учения регулярно, то и «победы» Украины теперь тоже будут регулярными. А уж, маленькими или большими, будет зависеть от масштаба наших учений», — отметила Елена Л.

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал деэскалацию ситуации с Российской Федерацией, когда обе страны подвели к границам военную технику, «маленькой победой» и посчитал ее заслугой Киева.