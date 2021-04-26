Заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором он выразил опасения из-за предложения Москвы провести встречу «нормандской четвёрки» на территории Донбасса, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

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«Они всего боятся, что касается установления мира на территории Донбасса», — считает Анатолий В.

Многие пользователи пришли к выводу, что проведение встречи четырёх стран на территории Донбасса могло бы стать началом реального процесса тушения пожара гражданской войны на территории Украины, но украинские политики сами боятся этого как огня.

«Климкин и иже с ним боятся всего, что ведёт страну к прекращению гражданской войны. Своих людей убивать и языком с трибун болтать — это и есть удел киевской власти, жиреющей на боли и скорби мирных людей Донбасса», — указала Тамара С.

Некоторые комментаторы предположили, что власти в Киеве могли бы согласиться с предложением Москвы, но они боятся, что сделают что-нибудь, что может не понравиться Соединённым Штатам.

Kremlin.ru Встреча в нормандском формате

«На самом деле, они трясутся за последствия того, что их хозяева из-за океана перестанут к ним благосклонничать! Больше их вообще ничего не волнует», — написала Василиса.

Часть людей уверена, что спрашивать Украину по данному вопросу вообще не стоит. Лучше сразу направить своё предложение прямиком в Вашингтон, где находится центр координации действий этой «независимой» страны.

«А Украина была полноправным участником переговоров по Донбассу? По-моему, она всегда только озвучивала решения своего хозяина из-за лужи», — отметил Виктор Ж.

Отдельные комментаторы указали на довольно странную формулировку причины, которую назвал Климкин, чтобы обосновать своё нежелание видеть встречу «нормандской четвёрки» в Донбассе. Люди считают, что опасения экс-главы украинского МИД насчёт якобы легализации российских паспортов вступают в противоречие с банальной логикой, ведь паспорт РФ уже является официальным документом.

«Ну что за ахинею он понёс? Что у него за образование? Оно вообще есть? Почему он делает такие неадекватные логические связи?» — задаётся вопросом Наталия Б.

Facebook.com/pavloklimkin.ua Павел Климкин и Йенс Столтенберг

Нашлись и те, кто считает, что Украина полностью наплевала на Минские соглашения и не собирается их выполнять. Поэтому учитывать мнение Киева в миротворческих вопросах нельзя.

«Минские соглашения изначально были мертворождёнными, и Климкин молчал бы в трубочку! Сколько лет прошло, а воз и ныне там! И новая встреча ничего не изменит. После всей пролитой крови по инициативе Киева ни ДНР, ни ЛНР не останутся в составе Украины. Условия оговорены в Минских соглашениях. Они не выполнены со стороны Киева! И игнорировать это всё никто уже не сможет. Никто. Как бы Киев ни затягивал и ни пытался хитрить», — поделился своим мнением Maksim O.

Напомним, 25 апреля бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook выразил опасения из-за предложения Москвы провести встречу «нормандской четверки» на территории Донбасса.