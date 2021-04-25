Президент России Владимир Путин объявил, что дни между майскими праздниками будут нерабочими. Жители Югры с энтузиазмом обсудили эту новость и предстоящую отпускную декаду в социальных сетях. И не у всех предстоящий отдых вызывает радость и воодушевление.

Гиппиус Наталья Александровна. 1 мая. 1955

Люди задаются вопросами: за что такая щедрость, зачем так долго и за чей счёт банкет? Ведь вторая волна пандемии коронавирусной инфекции в регионе идёт на спад. Недавно управление Роспотребнадзора по ХМАО разрешило родителям присутствовать на выпускных в детских садах, правда, с соблюдением масочного режима. А в выходные люди будут встречаться, общаться и заражаться. Отвоёванный у коронавируса плацдарм будет вновь отбит заразой.

Вспомнили в Югре и про экономику, которая только начала вставать на прежние, доковидные рельсы, и вот опять — сбой.

Виктор Борисов-Мусатов. Майские цветы. 1894

«Выходим 11-го на работу и через четыре дня снова отдыхать. Никакого делового настроя», — написал явный трудоголик в группе «Типичный Сургут».

«После новогодних выходных копейки получили. У нас платят сдельно. Лично я не хочу снова без денег остаться», — сетует жительница Нижневартовска.

Банковский работник тоже пожаловалась на выпадающие доходы. Оказывается, ей прибыль приносит продажа дополнительных услуг, а не оклад.

«Депутатам и прочим чинушам надо слетать за границу отдохнуть. Вот и придумали эту десятидневку», — отвечают в паблике «Эхо ХМАО».

«Экономика, кстати, не пострадает. Нефть и газ и так круглый год добывают, а от чиновников да офисных работников, которые бумажки перекладывают, всё равно толку нет. Продукт они не производят», — отвечает ему земляк из группы «Типичный Ханты-Мансийск».

Да здравствует 1 мая. (Соколов-Скаля П.)

В группе «Типичный Нижневартовск» отметили разумность решения, ведь «нет толка от скакания на работу на два дня».

Самый тягостный вопрос: где отдохнуть в долгие праздники. Охота, рыбалка, дача, огород. Не у всех есть возможность отправиться туда, где апельсины зреют. И есть страны, куда путь закрыт из-за третьей волны коронавируса.

«Ребята, поделитесь маршрутами выходного дня. Очень надо», — молят в группе «Типичный Сургут».

Поэтому самое время расправить плечи местным турфирмам, санаториям и базам отдыха.

«Мы ж сопьёмся все!» — пишет участница группы «Типичный Ханты-Мансийск».

Уразаев Мират. Алкоголь с раками

Кстати, для работающих родителей в Югре будут предусмотрены дежурные группы в детских садах, сообщил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.

Отметим, что не далее чем полгода назад губернатор Югры Наталья Комароваколебалась в решении о праздничном выходном 31 декабря. Сотрудники экстренных служб, торговли и нефтяники трудятся, невзирая на дни календаря.

«Больше 30% работающих в нашем регионе заняты на так называемом непрерывном производстве. В государственных и муниципальных учреждениях 17% работников. Если 17% работников будут отдыхать, а 30% не имеют такой возможности, то как нам принимать решение?» — была озадачена глава региона.

Словом, выходные подарены, осталось провести их с пользой и хорошим настроем. Как говорится, берегите себя и своих близких.