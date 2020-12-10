Ханты-Мансийск, , 20:23 — REGNUM В Югре не готовы пока принять решение о предновогоднем дне 31 декабря 2020 года. Об этом заявила глава ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции.

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На вопрос, сделают ли в регионе 31 декабря выходным, по аналогии с рядом регионов России, где граждане будут отдыхать, губернатор Югры ответила уклончиво.

«Ещё есть время, давайте думать и обсуждать. Для нашего региона определяющим является то, насколько наше решение будет удобно для огромного количества работающих. Учитывая то, что больше 30% работающих в нашем регионе заняты на так называемом непрерывном производстве, это невозможно. А в государственных и муниципальных учреждениях 17% работников. Если 17% работников будут отдыхать, а 30% не имеют такой возможности, то как нам принимать решение?» — ответила вопросом на вопрос Наталья Комарова.

Если 31 декабря 2020 года и станет выходным днём в Югре, то лишь в отношении государственных и муниципальных служащих, а также работников таких бюджетных учреждений, как МФЦ, например, уточнила Наталья Комарова.