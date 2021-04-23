«Такие стране мира не дадут…» — в Раде хотят лишать мандата за русский язык
На Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь требует, чтоб политические партии лишали мандатов депутатов, которые нарушают действующее языковое законодательство.
«Мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу… Местные депутаты нарушают языковое законодательство систематически», — отметил чиновник на своей странице в социальной сети Facebook.
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Заявление чиновника в социальной сети Facebook обсудили подписчики депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что русскоязычных депутатов выбирал народ, и народные избранники представляют интересы своих избирателей. Другие отметили, что это не первоочередная задача, у страны есть много проблем намного важнее. Третьи добавили, что за более серьезные нарушения парламентариев почему-то не лишают мандатов.
«Вот клоун, у нас за кнопкодавство ничего не происходит, а за мову… То ж, конечно… А ничего, что депутату полномочия делегируют люди, тоже, кстати, русскоговорящие… Или их тоже в утиль?» — задается вопросом Alexandra GS.
«Это сразу поможет Украине выбраться из кризиса. Це перемога!» — иронизирует Maryna Y.
«В таком случае лишить мандатов надо 95% парламента, так как они все русскоязычные. Ах, да, и у президента пусть заберут мандат и выгонят его пинками», — добавила Оксана Ф.
«Пусть [министра внутренних дел Арсена] Авакова попробует мандата лишить! Умник…» — написал в свою очередь Vlad N.
«Задолбали! За воровство лишайте… За кнопкодавство… За долбонутые советыпродать собаку… За детейнизкого качества… Загульки в ресторанах во время карантина», — добавила в свою очередь Анна П.
«Интересно, как он планирует переписать конституцию под эти свои хотелки? Без этого лишить избранного депутата мандата не выйдет», — отметил Станислав М.
«А что, это сейчас самое главное, поднимать языковой вопрос, когда война идёт в стране, когда экономика почти на нуле, когда пандемия и олигархи душат народ, вот с этим нужно бороться!!!» — написала в свою очередь Иванова И.
«Очередной уверенный шаг к возвращению Донбасса в состав Украины!..» — не без сарказма добавил Александр Ф.
«Для чего нужны тогда всенародные выборы депутатов, если росчерком пера можно отобрать мандат у депутата?» — задается вопросом Рита Ш.
«Такие стране мира не дадут…» — подчеркнул Игорь К.
«Депутаты представляют интересы своих избирателей. Потому должны иметь право говорить по-русски», — подытожил Юрий Л.
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Напомним, по результатам одного из последних соцопросов, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, лишь 26% украинцев поддерживают введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания.