На Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь требует, чтоб политические партии лишали мандатов депутатов, которые нарушают действующее языковое законодательство.

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«Мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу… Местные депутаты нарушают языковое законодательство систематически», — отметил чиновник на своей странице в социальной сети Facebook.

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Заявление чиновника в социальной сети Facebook обсудили подписчики депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что русскоязычных депутатов выбирал народ, и народные избранники представляют интересы своих избирателей. Другие отметили, что это не первоочередная задача, у страны есть много проблем намного важнее. Третьи добавили, что за более серьезные нарушения парламентариев почему-то не лишают мандатов.

«Вот клоун, у нас за кнопкодавство ничего не происходит, а за мову… То ж, конечно… А ничего, что депутату полномочия делегируют люди, тоже, кстати, русскоговорящие… Или их тоже в утиль?» — задается вопросом Alexandra GS.

Pxhere.com Клоун

«Это сразу поможет Украине выбраться из кризиса. Це перемога!» — иронизирует Maryna Y.

«В таком случае лишить мандатов надо 95% парламента, так как они все русскоязычные. Ах, да, и у президента пусть заберут мандат и выгонят его пинками», — добавила Оксана Ф.

«Пусть [министра внутренних дел Арсена] Авакова попробует мандата лишить! Умник…» — написал в свою очередь Vlad N.

«Задолбали! За воровство лишайте… За кнопкодавство… За долбонутые советыпродать собаку… За детейнизкого качества… Загульки в ресторанах во время карантина», — добавила в свою очередь Анна П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Интересно, как он планирует переписать конституцию под эти свои хотелки? Без этого лишить избранного депутата мандата не выйдет», — отметил Станислав М.

«А что, это сейчас самое главное, поднимать языковой вопрос, когда война идёт в стране, когда экономика почти на нуле, когда пандемия и олигархи душат народ, вот с этим нужно бороться!!!» — написала в свою очередь Иванова И.

«Очередной уверенный шаг к возвращению Донбасса в состав Украины!..» — не без сарказма добавил Александр Ф.

Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Звериный оскал национализма

«Для чего нужны тогда всенародные выборы депутатов, если росчерком пера можно отобрать мандат у депутата?» — задается вопросом Рита Ш.

«Такие стране мира не дадут…» — подчеркнул Игорь К.

«Депутаты представляют интересы своих избирателей. Потому должны иметь право говорить по-русски», — подытожил Юрий Л.

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Напомним, по результатам одного из последних соцопросов, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, лишь 26% украинцев поддерживают введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания.