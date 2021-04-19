Киев, , 12:32 — REGNUM Полиция Киева возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-служба ведомства.

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Парламентария подозревают в организации вечеринки в честь 26-летия жены.

По данным журналистов нескольких украинских СМИ, мероприятие проходило в ресторане отеля Fairmont. На нём присутствовало около 30 гостей. Автомобиль депутата простоял у здания всю ночь, а утром в отель нагрянула полиция.

Напомним, до конца апреля в Киеве действует жёсткий карантин. Общественным транспортом могут пользоваться только люди, имеющие специальный пропуск. Все массовые мероприятия отменены, а заведения общепита работают исключительно на вынос.

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