Рейдерский захват «ЕвроСибОйл» — добыча нефти в Калмыкии под угрозой
20 апреля в 4:55 мск несколько десятков человек напали на территорию административного здания и производственных складов нефтяной компании ООО «ЕвроСибОйл», расположенных на территории посёлка Комсомольский Черноземельского района. Вопрос рейдерского захвата предприятия был поднят главой Калмыкии Бату Хасиковым на экстренном совещании.
По информации Салихова, им были наняты сотрудники частного охранного предприятия из Дагестана для осуществления круглосуточной охраны имущества компании. Гражданин также заверил, что представляет интересы высокопоставленных лиц, однако никаких подтверждающих документов не предоставил. Вместе с тем он призвал главу Черноземельского района не вмешиваться в данную ситуацию и не оказывать препятствий. Однако местные власти обратились с заявлением в различные структуры. В свою очередь представитель компании «ЕвроСибОйл» пожаловался следователям на рейдерский захват предприятий.
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Глава республики Бату Хасиков обратил внимание участников совещания на протокол состоявшегося в феврале 2020 года заседания комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса РК, согласно которому в правоохранительные органы было подано письменное обращение. Из ответа следует лишь скупое: «В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется оперативное сопровождение расследования вышеуказанных уголовных дел», «проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению дополнительных фактов преступной деятельности фигурантов», «ведётся поиск имущества и денежных средств фигурантов, сокрытых от налогообложения, в том числе количество добытой нефти и места её реализации». Реальных итогов работы за год в пример не приведено.
В течение нескольких лет сотрудники управления Росприроднадзора по Республике Калмыкия не могли провести надзорные проверки на территории предприятий, сообщил глава ведомства Сергей Немытышев.
Из открытых источников следует, что компания «Калмнефть» была создана в 1994 году путем выделения из ОАО «Роснефть». Численность работников составляла 300 человек. В 1998 году акции «Калмнефти» были переданы в собственность Республики Калмыкия. В 1999 году по итогам двух аукционов акции предприятия приобрели частные фирмы.
Компания «ЕвроСибОйл» была зарегистрирована в 2010 году с местом нахождения в посёлке Черноземельский с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Генеральным директором является Марат Саттаров. Нефтяная компания являлась недропользователем 15 месторождений, находящихся в Черноземельском районе. Персонал компании насчитывал около 1000 человек.
В 2019 году в Арбитражный суд РК поступило заявление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия о признании компании банкротом, в апреле 2021 года требования признаны обоснованными, введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий.
В марте 2020 года следователи возбудили два уголовных дела — в отношении учредителя и генеральных директоров ООО «ЕвроСибОйл» и ООО «АвтоСпецСервис». Руководителей двух компаний заподозрили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму почти в 200 млн рублей.
По другим данным, задолженность по налогам только одной компании «ЕвроСибОйл» превысила 16 млрд рублей. Учредитель и генеральный директор компании находятся в розыске.