Элиста, , 15:24 — REGNUM Руководителей двух компаний в республике Калмыкии заподозрили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму почти в 200 млн рублей, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР 18 марта. Следователи возбудили два уголовных дела — в отношении учредителя и генеральных директоров ООО «ЕвроСибОйл» и ООО «АвтоСпецСервис».

По версии следствия, руководство ООО «ЕвроСибОйл» и ООО «Автоспецсервис» в 2015 — 2017 году не заплатило налоги на добавленную стоимость и на прибыль в сумме 124 млн и 69 млн рублей соответственно.

«В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в СКР.