Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев попросил у Вашингтона помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Москве, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 23 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Как из рога изобилия

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«Да, всё просит и просит. А с Россией бы дружили, тогда была бы, как и ранее, Украина великой», — считает Пётр С.

Многие пользователи считают, что пропагандистская машина Киева, согласно которой Украина обладает самой сильной армией в Европе, рассыпается в пух и прах. Украинские власти только и делают, что просят помощи у своих высокоразвитых «друзей».

"Хоть мы и самая сильная армия Европы, но дайте нам хоть что-нибудь!» — издевается Лариса Л.

Американская подвижная станция радиоэлектронного подавления и радиоэлектронной борьбы ANMLQ-34

Некоторые комментаторы отметили, что если Украина не может обеспечить себя средствами радиоэлектронной борьбы, то об остальных аспектах боеспособности её армии, судя по всему, и говорить не приходится.

«Радиоэлектронная война» звучит как привет из 80-х. Неужели на Украине не могут обеспечить себе возможность пользоваться такими допотопными технологиями?» — задаётся вопросом Виктория П.

Часть людей отметила, что, скорее всего, просьба Украины о помощи США связана с тем, что Российская Федерация обладает достаточно качественными средствами РЭБ, которые превосходят как украинские, так и американские технологии.

«Кулеба дурачок! Какая помощь в РЭБ от США? Они сами не знают, что с этим делать. Пусть вспомнит корыто под названием «Дональд Кук» и то, что с ним случилось», — отметил Владимир Н.

Нашлись и те, кто отметил, что в последнее время с территории Украины можно услышать только просьбы и требования. Люди считают, что государство оказалось в глубочайшем кризисе, из которого уже долгие годы не может выбраться.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

«От этих побирушек и их соплей устал уже весь мир. Надоели они всем», — предполагает Viktoriya S.

Напомним, 22 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству «Рейтер», что Киев попросил у Вашингтона помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы для противодействия Москве.