Депутат гордумы Южно-Сахалинска, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Анистратов на следующий день после 151-го дня рождения Владимира Ильича Ленина предложил захоронить его на Курильских островах.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Предлагаю, в конце концов, уже похоронить дедушку Ленина по-человечески. Причём похоронить не абы где, а на Курилах, на Итурупе, например», — написал на своей странице в Instagram депутат.

Анистратов считает, что Ленина давно уже пора захоронить. Сахалинскому депутату не нравится, что тело «вождя» лежит рядом с Кремлём и доступно для всеобщего обозрения: «Бесовщина какая-то и идолопоклонство».

Депутат Южно-Сахалинска уверен, что от захоронения Ленина на Курилах будет много плюсов. Одним из главных он назвал, прекращение претензий Японии на Курильские острова.

«На любые претензии японцев по островам — дополнительный аргумент. Ну как можно отдать острова, где сам Ленин похоронен. Вождь мирового пролетариата, между прочим!» — написал депутат.

Владимир Ильч Ленин перед народом

Также он уверен, что в случае захоронения Ленина на Курилах мощный толчок получило бы развитие местного туризма, так как поклонники вождя буквально хлынули бы к его могиле.

При этом депутат не смог обойти внимание представителей современной КПРФ.

«К коммунистам я прекрасно отношусь, но к настоящим, идейным коммунистам, таким, как мой отец, например. А как называть представителей современных «коммунистов», заседающих в различного рода думах и при этом имеющих миллиардные бизнесы, берущих взятки, цепляющих свой красный значок на лацкан пиджака стоимостью в годовую зарплату хорошего работяги… Как этих людей называть — я не знаю, но не коммунисты они, это точно!» — уверен Анистратов.

Жители Сахалина активно комментируют идею депутата. Некоторые пользователи её поддерживают.

«Очень хорошая идея захоронения, и особенно на Курилах, но я бы предложил Кунашир, так как он ближе как раз к Японии и более развит в инфраструктурном отношении, здесь теплее, для туристов самое то было бы», — написал пользователь said_dzhamal.

«Мавзолей был построен тоже не по канонам тех или иных идеологий. Ежегодно тратится на эту мумию масса денежных средств. Вроде бы культ личности давно развеян, вождей нет, но лежит как экспонат. Конечно, нужно захоронить или кремировать. Негоже держать труп в столице цивилизационной страны на главной площади. Достаточно памятников, улиц, проспектов в каждом городе», — поддержал идею nebo_sakhalin_.

«Хоронить надо. Но Итуруп жалко — его же смоет или землетрясением разрушит», — пошутил ivannikashin.

Между пользователями развернулся жесткий спор сторонников и противников захоронения Ленина в общем и конкретно на Курилах в частности.

«Вот же сколько крыс развелось… Иди о своем трупе думай, а не народные артефакты испортить пытайся», — под публикацией konstantin.a.tokarev разместил несколько эмоциональных постов.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Возложение цветов к Мавзолею Ленина

«Одни социалисты тоже были такие же агрессивные, но их победили другие социалисты, не более добрые. Скажите, пожалуйста, почему Вы негативно относитесь к частной точке зрения? Сейчас нет идеологии коммунизма и нет одной единой правой точки. Каждый имеет право на свою точку зрения. На данный момент Вы только подтверждаете, что революцию сделали люди невоспитанные и агрессивные. Скажите, пожалуйста, сколько в России продержался коммунизм? Правильно, он даже века не смог удержать бразды правления, ибо этот строй — только уныние, и нет в нём ничего хорошего. Кстати, у власти остались все те же коммунисты, только успели «переобуться вовремя», — ответил пользователь nebo_sakhalin_.

Другие пользователи, выступившие против захоронения Ленина, смогли более аргументированно высказать свою позицию.

«РФ — светское государство. То, что вы православный, сразу объясняет вашу ненависть к вождю, который считал это пережитком прошлого. Кстати, сколько стоит ваш пиджак? И часы патриарха, раз уж вы так осведомлены хорошо», — написал el_columbo.

«Ну, Вы знаете, это сложный вопрос… Это наша история, решение наших дедов и прадедов, тоже многих православных… Лежит он на глубине, захоронен в Мавзолее… Много чего хорошего для страны человек сделал, чего тут говорить, а для японцев у нас есть аргументы посильнее тела Ильича», — считает dmitriy_vasiljev.

«Просветите неграмотных людей — святые мощи это идолопоклонничество или нет? Как Вы относитесь к концепции иконы? Не есть ли это сотворение кумира? Вам не нравится тело около Кремля — а могилы рядом со стенами? А останки князей в церквях внутри стен Кремля? Вы бы как православный лучше бы про живых современников подумали и о спасении их душ. И как истинный христианин подумайте об оскорблении чувств верующих в мировую революцию, не лезьте в чужой монастырь со своим уставом! Делом займитесь, а не дешевым хайпом, — со всем уважением к Вашей позиции и Вашим делам», — написал пользователь khabarovskremont.

Сайт городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов

Намерен ли Александр Анистратов продвигать свою идею дальше или она так и останется на страницах соцсетей, горячо обсуждаемой и вызывающей споры, депутат не сообщил.

https://www.instagram.com/p/CN_k4NpsBnL/

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Екатеринбурге памятник Ленину атаковали вандалы. Они выкинули цветы, которые горожане положили у подножия монумента. Поступок хулиганов осудили, в том числе представители РПЦ. Позже виновника скандала вызвали на поединок по правилам бокса, но активист отказался от разговора по-мужски.