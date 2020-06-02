Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM Активиста, который разломал и выкинул цветы у памятника Ленину в Екатеринбурге, вызвали на боксёрский поединок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Центра выяснения отношений».

Скандалист из движения «Консервативный Екатеринбург» большое возмущение горожан своим поведением. Активиста поругали многие иерархи РПЦ с разных городов России. А из движения после скандала его изгнали с позором — скандалисту пришлось основать одноименную группу.

Теперь же ему предлагают ответить за свои слова и поступки на «дуэли», которую предлагается провести в виде боксёрского поединка. Активиста вызвал на бой крещённый православный житель Екатеринбурга Ратибор Ильиных.

«Я, как уважающий себя человек, крещёный, православного вероисповедания, дорожащий своей честью и достоинством, памятью своих предков, считаю недопустимым оскорблять меня, других моих соотечественников, единоверцев и единомышленников. Также я считаю недопустимым оставить безнаказанным данный поступок», — считает автор вызова.

Теперь есть три варианта развития событий. Если скандалист примет вызов, то поединок состоится. Также активист может извиниться и покаяться за свои слова. Если же он отвергнет вызов без извинений, то его признают «лицом, не отвечающим за свои слова, действия и поступки, и не заслуживающим рукопожатия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбургской епархии РПЦ отрестились от движения «Консервативный Екатеринбург», заявив, что оно не является православным.

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