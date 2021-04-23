Кто больше всех разбогател в пандемию в Чувашии: доходы депутатов
На фоне пандемии коронавируса в Чувашии в 2020 году по сравнению с 2019 годом 24 депутата Госсовета нарастили свои доходы (до увеличения в 12,5 раза), у остальных 20 парламентариев заработок снизился. В абсолютном выражении наибольший годовой прирост составил 15,4 млн рублей, а наибольшая потеря — 88 млн рублей. Больше всего выросли доходы самых богатых депутатов.
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Максимальный доход по итогам года превысил 70,8 млн рублей, а минимальный составил 120 тыс. рублей. Из депутатских жён рекордный доход достиг 30,4 млн рублей.
Самые богатые
Самые богатые народные избранники представляют в депутатском корпусе «Единую Россию». В 2020 году больше всех в Госсовете заработал Андрей Углов, который руководит научно-производственным комплексом «Элара»: он задекларировал более 70,8 млн рублей, что на 28% больше, чем было в 2019 году. Его заработок за год вырос на 15,4 млн рублей.
На втором месте по уровню доходов — руководитель строительной компании «ТУС» Николай Угаслов, заработавший почти 57,6 млн рублей. По сравнению с 2019 годом доходы известного в Чувашии строителя сократились в 2,53 раза, или на 88,14 млн рублей.
Тройку самых богатых депутатов замыкает генеральный директор общества «Авангард», единоросс Николай Курчаткин, указавший свыше 30,4 млн рублей. Это на 8,5% (или на 2,8 млн рублей) меньше, чем было в 2019 году.
В топ-5 входят Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, задекларировавшие соответственно 27,2 млн и 26,3 млн рублей.
Пятёрка самых богатых парламентариев в общей сложности заработала за год 212,34 млн рублей.
Больше всех разбогатевшие
В 2020 году по сравнению с 2019 годом максимальный прирост составил 15,4 млн рублей — на такую сумму стал дороже цениться труд самого богатого народного слуги Андрея Углова.
«Конкуренцию» Углову по росту доходов составили ещё два парламентария: Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, чьи доходы за год выросли соответственно на 15,3 млн и 15 млн рублей соответственно.
На четвёртом месте по росту доходов — Кирилл Ермолаев, чей заработок вырос на 12,6 млн рублей и достиг 19,5 млн рублей, что позволило ему занять шестое место в общем рейтинге. За ним идут Юрий Шлепнёв и Валерий Павлов, сумевшие увеличить личные бюджеты соответственно на 2,36 млн и 2,1 млн рублей — до 17,7 млн рублей и 9,2 млн рублей.
Отметим, что у Углова и Павлова доход вырос на 28−29%, у Михеева, Мурыгина и Ермолаева — более чем вдвое, у Шлепнева — на 15,3%.
Что касается относительных показателей, то больше всего — в 12,5 раза — годовой доход увеличил Леонид Лукин, указавший в декларации 2,065 млн рублей. Это на 1,9 млн рублей больше, чем было в 2019 году.
Больше всех обедневшие
В 2020 году в абсолютном выражении больше всего сократился доход у строителя Николая Угаслова, что может быть связано с пандемией коронавируса, которая ударила по строительной отрасли: он указал 57,6 млн рублей, что на 88 млн рублей меньше, чем было в 2019 году (145,7 млн рублей). Доход снизился в 2,53 раза.
В тройке депутатов по снижению уровня доходов оказались также Валерий Иванов и Николай Курчаткин, чей заработок сократился соответственно на 3,94 млн рублей и 2,83 млн рублей — до 13,77 млн и 30,4 млн рублей. У Иванова доходы упали на 22,2%, у Курчаткина — на 8,52%.
В относительном выражении наибольший спад отмечен у Елены Васильевой, чьи доходы сократились в 6,56 раза (или на 1,7 млн рублей) и составили в 2020 году 310 тыс. рублей.
Богатые депутатские жёны
Возглавила рейтинг самых богатых депутатских жён супруга Олега Мешкова, которая заработала в прошлом году более 30,4 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем у парламентария. Мешков, напомним, является генеральным директором общества «Чебоксарский ликеро-водочный завод».
На втором и третьем местах — супруги Андрея Углова и Сергея Михеева, указавшие в декларациях соответственно 4,02 млн и 3,8 млн рублей. Далее идут жёны Валерия Павлова и Владимира Михайлова, чьи доходы составили 3,149 млн и 2,79 млн рублей.
Депутат
Доходы, рублей (без копеек)
Рост/спад
2020 год
2019 год
Рейтинг по уровню доходов супругов/жён
Депутат
2020 год