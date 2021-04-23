На фоне пандемии коронавируса в Чувашии в 2020 году по сравнению с 2019 годом 24 депутата Госсовета нарастили свои доходы (до увеличения в 12,5 раза), у остальных 20 парламентариев заработок снизился. В абсолютном выражении наибольший годовой прирост составил 15,4 млн рублей, а наибольшая потеря — 88 млн рублей. Больше всего выросли доходы самых богатых депутатов.

ИА REGNUM Иван Шилов
Новое здание Дома правительства Чувашии

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Максимальный доход по итогам года превысил 70,8 млн рублей, а минимальный составил 120 тыс. рублей. Из депутатских жён рекордный доход достиг 30,4 млн рублей.

Самые богатые

Самые богатые народные избранники представляют в депутатском корпусе «Единую Россию». В 2020 году больше всех в Госсовете заработал Андрей Углов, который руководит научно-производственным комплексом «Элара»: он задекларировал более 70,8 млн рублей, что на 28% больше, чем было в 2019 году. Его заработок за год вырос на 15,4 млн рублей.

На втором месте по уровню доходов — руководитель строительной компании «ТУС» Николай Угаслов, заработавший почти 57,6 млн рублей. По сравнению с 2019 годом доходы известного в Чувашии строителя сократились в 2,53 раза, или на 88,14 млн рублей.

Тройку самых богатых депутатов замыкает генеральный директор общества «Авангард», единоросс Николай Курчаткин, указавший свыше 30,4 млн рублей. Это на 8,5% (или на 2,8 млн рублей) меньше, чем было в 2019 году.

Chuvash.er.ru
Николай Курчаткин

В топ-5 входят Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, задекларировавшие соответственно 27,2 млн и 26,3 млн рублей.

Пятёрка самых богатых парламентариев в общей сложности заработала за год 212,34 млн рублей.

Больше всех разбогатевшие

В 2020 году по сравнению с 2019 годом максимальный прирост составил 15,4 млн рублей — на такую сумму стал дороже цениться труд самого богатого народного слуги Андрея Углова.

«Конкуренцию» Углову по росту доходов составили ещё два парламентария: Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, чьи доходы за год выросли соответственно на 15,3 млн и 15 млн рублей соответственно.

На четвёртом месте по росту доходов — Кирилл Ермолаев, чей заработок вырос на 12,6 млн рублей и достиг 19,5 млн рублей, что позволило ему занять шестое место в общем рейтинге. За ним идут Юрий Шлепнёв и Валерий Павлов, сумевшие увеличить личные бюджеты соответственно на 2,36 млн и 2,1 млн рублей — до 17,7 млн рублей и 9,2 млн рублей.

Отметим, что у Углова и Павлова доход вырос на 28−29%, у Михеева, Мурыгина и Ермолаева — более чем вдвое, у Шлепнева — на 15,3%.

Что касается относительных показателей, то больше всего — в 12,5 раза — годовой доход увеличил Леонид Лукин, указавший в декларации 2,065 млн рублей. Это на 1,9 млн рублей больше, чем было в 2019 году.

Больше всех обедневшие

В 2020 году в абсолютном выражении больше всего сократился доход у строителя Николая Угаслова, что может быть связано с пандемией коронавируса, которая ударила по строительной отрасли: он указал 57,6 млн рублей, что на 88 млн рублей меньше, чем было в 2019 году (145,7 млн рублей). Доход снизился в 2,53 раза.

Gov.cap.ru
Николай Угаслов

В тройке депутатов по снижению уровня доходов оказались также Валерий Иванов и Николай Курчаткин, чей заработок сократился соответственно на 3,94 млн рублей и 2,83 млн рублей — до 13,77 млн и 30,4 млн рублей. У Иванова доходы упали на 22,2%, у Курчаткина — на 8,52%.

В относительном выражении наибольший спад отмечен у Елены Васильевой, чьи доходы сократились в 6,56 раза (или на 1,7 млн рублей) и составили в 2020 году 310 тыс. рублей.

Богатые депутатские жёны

Возглавила рейтинг самых богатых депутатских жён супруга Олега Мешкова, которая заработала в прошлом году более 30,4 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем у парламентария. Мешков, напомним, является генеральным директором общества «Чебоксарский ликеро-водочный завод».

На втором и третьем местах — супруги Андрея Углова и Сергея Михеева, указавшие в декларациях соответственно 4,02 млн и 3,8 млн рублей. Далее идут жёны Валерия Павлова и Владимира Михайлова, чьи доходы составили 3,149 млн и 2,79 млн рублей.

Депутат

Доходы, рублей (без копеек)

Рост/спад

2020 год

2019 год

Рейтинг по уровню доходов супругов/жён

Депутат

2020 год

Супруг/супруга1Мешков Олег12 572 61030 441 5612Углов Андрей70 815 9044 020 3923Михеев Сергей27 213 4303 802 6364Павлов Валерий9 255 1403 149 8055Михайлов Владимир7 453 5062 795 2086Тимофеев Владимир2 662 8562 114 6297Зорин Юрий2 170 2621 982 3158Николаев Николай5 113 5771 806 7799Кислов Юрий3 838 2831 658 38310Попов Юрий2 245 9781 010 63511Исаева Инна1 790 731926 82812Арсютов Дмитрий2 193 111855 29913Васильева Елена310 213819 28014Иванов Виталий1 287 669697 65215Курчаткин Николай30 412 741683 60416Краснов Петр1 783 396630 98117Александров Андрей3 447 155620 00918Николаева Елена2 434 628569 65519Офаринов Владимир306 342554 22420Таланов Олег7 784 328417 86321Шлепнев Юрий17 748 162415 28622Павлов Сергей2 619 048385 94723Соловьев Вячеслав120 000362 82924Ефремов Николай1 140 213331 57425Мифтахутдинов Кияметдин9 677 637248 95826Иванов Валерий13 777 764219 77627Данилов Григорий266 497217 61128Рафинов Вячеслав2 702 822209 46629Егорова Альбина3 717 360199 94430Каляев Роман168 764162 86231Угаслов Николай57 591 771154 26232Дельман Олег4 925 817145 56033Семенов Сергей2 482 515137 50034Мельников Сергей2 523 41856 36135Мурыгин Алексей26 306 597036Андреев Александр1 412 699037Бадаева Елена11 693 728-38Ермолаев Кирилл19 536 987-39Степанов Константин3 483 373-40Федотов Александр2 888 020-41Иванов Владимир2 141 556-42Лукин Леонид2 065 820-43Яковлев Владимир1 550 524-44Белобаев Сергей259 357-