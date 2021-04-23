На фоне пандемии коронавируса в Чувашии в 2020 году по сравнению с 2019 годом 24 депутата Госсовета нарастили свои доходы (до увеличения в 12,5 раза), у остальных 20 парламентариев заработок снизился. В абсолютном выражении наибольший годовой прирост составил 15,4 млн рублей, а наибольшая потеря — 88 млн рублей. Больше всего выросли доходы самых богатых депутатов.

ИА REGNUM Иван Шилов Новое здание Дома правительства Чувашии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? — все новости»

Максимальный доход по итогам года превысил 70,8 млн рублей, а минимальный составил 120 тыс. рублей. Из депутатских жён рекордный доход достиг 30,4 млн рублей.

Самые богатые

Самые богатые народные избранники представляют в депутатском корпусе «Единую Россию». В 2020 году больше всех в Госсовете заработал Андрей Углов, который руководит научно-производственным комплексом «Элара»: он задекларировал более 70,8 млн рублей, что на 28% больше, чем было в 2019 году. Его заработок за год вырос на 15,4 млн рублей.

На втором месте по уровню доходов — руководитель строительной компании «ТУС» Николай Угаслов, заработавший почти 57,6 млн рублей. По сравнению с 2019 годом доходы известного в Чувашии строителя сократились в 2,53 раза, или на 88,14 млн рублей.

Тройку самых богатых депутатов замыкает генеральный директор общества «Авангард», единоросс Николай Курчаткин, указавший свыше 30,4 млн рублей. Это на 8,5% (или на 2,8 млн рублей) меньше, чем было в 2019 году.

Chuvash.er.ru Николай Курчаткин

В топ-5 входят Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, задекларировавшие соответственно 27,2 млн и 26,3 млн рублей.

Пятёрка самых богатых парламентариев в общей сложности заработала за год 212,34 млн рублей.

Больше всех разбогатевшие

В 2020 году по сравнению с 2019 годом максимальный прирост составил 15,4 млн рублей — на такую сумму стал дороже цениться труд самого богатого народного слуги Андрея Углова.

«Конкуренцию» Углову по росту доходов составили ещё два парламентария: Сергей Михеев и Алексей Мурыгин, чьи доходы за год выросли соответственно на 15,3 млн и 15 млн рублей соответственно.

На четвёртом месте по росту доходов — Кирилл Ермолаев, чей заработок вырос на 12,6 млн рублей и достиг 19,5 млн рублей, что позволило ему занять шестое место в общем рейтинге. За ним идут Юрий Шлепнёв и Валерий Павлов, сумевшие увеличить личные бюджеты соответственно на 2,36 млн и 2,1 млн рублей — до 17,7 млн рублей и 9,2 млн рублей.

Отметим, что у Углова и Павлова доход вырос на 28−29%, у Михеева, Мурыгина и Ермолаева — более чем вдвое, у Шлепнева — на 15,3%.

Что касается относительных показателей, то больше всего — в 12,5 раза — годовой доход увеличил Леонид Лукин, указавший в декларации 2,065 млн рублей. Это на 1,9 млн рублей больше, чем было в 2019 году.

Больше всех обедневшие

В 2020 году в абсолютном выражении больше всего сократился доход у строителя Николая Угаслова, что может быть связано с пандемией коронавируса, которая ударила по строительной отрасли: он указал 57,6 млн рублей, что на 88 млн рублей меньше, чем было в 2019 году (145,7 млн рублей). Доход снизился в 2,53 раза.

Gov.cap.ru Николай Угаслов

В тройке депутатов по снижению уровня доходов оказались также Валерий Иванов и Николай Курчаткин, чей заработок сократился соответственно на 3,94 млн рублей и 2,83 млн рублей — до 13,77 млн и 30,4 млн рублей. У Иванова доходы упали на 22,2%, у Курчаткина — на 8,52%.

В относительном выражении наибольший спад отмечен у Елены Васильевой, чьи доходы сократились в 6,56 раза (или на 1,7 млн рублей) и составили в 2020 году 310 тыс. рублей.

Богатые депутатские жёны

Возглавила рейтинг самых богатых депутатских жён супруга Олега Мешкова, которая заработала в прошлом году более 30,4 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем у парламентария. Мешков, напомним, является генеральным директором общества «Чебоксарский ликеро-водочный завод».

На втором и третьем местах — супруги Андрея Углова и Сергея Михеева, указавшие в декларациях соответственно 4,02 млн и 3,8 млн рублей. Далее идут жёны Валерия Павлова и Владимира Михайлова, чьи доходы составили 3,149 млн и 2,79 млн рублей.

Депутат

Доходы, рублей (без копеек)

Рост/спад

2020 год

2019 год

Рейтинг по уровню доходов супругов/жён

Депутат

2020 год

Супруг/супруга

1 Мешков Олег 12 572 610 30 441 561

2 Углов Андрей 70 815 904 4 020 392

3 Михеев Сергей 27 213 430 3 802 636

4 Павлов Валерий 9 255 140 3 149 805

5 Михайлов Владимир 7 453 506 2 795 208

6 Тимофеев Владимир 2 662 856 2 114 629

7 Зорин Юрий 2 170 262 1 982 315

8 Николаев Николай 5 113 577 1 806 779

9 Кислов Юрий 3 838 283 1 658 383

10 Попов Юрий 2 245 978 1 010 635

11 Исаева Инна 1 790 731 926 828

12 Арсютов Дмитрий 2 193 111 855 299

13 Васильева Елена 310 213 819 280

14 Иванов Виталий 1 287 669 697 652

15 Курчаткин Николай 30 412 741 683 604

16 Краснов Петр 1 783 396 630 981

17 Александров Андрей 3 447 155 620 009

18 Николаева Елена 2 434 628 569 655

19 Офаринов Владимир 306 342 554 224

20 Таланов Олег 7 784 328 417 863

21 Шлепнев Юрий 17 748 162 415 286

22 Павлов Сергей 2 619 048 385 947

23 Соловьев Вячеслав 120 000 362 829

24 Ефремов Николай 1 140 213 331 574

25 Мифтахутдинов Кияметдин 9 677 637 248 958

26 Иванов Валерий 13 777 764 219 776

27 Данилов Григорий 266 497 217 611

28 Рафинов Вячеслав 2 702 822 209 466

29 Егорова Альбина 3 717 360 199 944

30 Каляев Роман 168 764 162 862

31 Угаслов Николай 57 591 771 154 262

32 Дельман Олег 4 925 817 145 560

33 Семенов Сергей 2 482 515 137 500

34 Мельников Сергей 2 523 418 56 361

35 Мурыгин Алексей 26 306 597 0

36 Андреев Александр 1 412 699 0

37 Бадаева Елена 11 693 728 -

38 Ермолаев Кирилл 19 536 987 -

39 Степанов Константин 3 483 373 -

40 Федотов Александр 2 888 020 -

41 Иванов Владимир 2 141 556 -

42 Лукин Леонид 2 065 820 -

43 Яковлев Владимир 1 550 524 -