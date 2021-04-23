Официальный Киев не собирается вести переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками, заявил 22 апреля советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Заявление Арестовича обсудили читатели телеграм-каналов: «Украина Online», «Инсайдер UA». Также новость обсудили в социальной сети Facebook читатели издания «Шарий.net».

Одни назвали заявление Арестовича верным, дескать, с «террористами» и «предателями» переговоров не ведем. Другие признают, что договариваться нужно, но это, скорее всего, будет не при этой украинской власти. Кто-то подчеркнул, что война выгодна Киеву, а также США, и поэтому переговоров с республиками Донбасса не будет. В целом стоит отметить, что между теми, кто выступил за переговоры, и теми, кто выступил против, завязался жаркий спор.

«Понятно. До очередного котла», — написал зам. Наитемнейшего.

«Подписали Минск, а теперь чего назад сдаете? Или та бумага, на которой вы подписываетесь, не стоит тех чернил, что на нее потратили?» — задался вопросом Serg.

«Будут переговоры, только не с этой властью. Все гражданские войны заканчивались переговорами», — добавила Елена Д.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

«Не удивлён…[зачем] те переговоры вообще нужны, правильно, мир нам не нужен, сидят на котлетах от американских фондов USAID и от Европы получают бабки. На людей…[плевать]», — добавил Джузеппе Т.

«Ну тогда это никогда не закончится», — написал в свою очередь Максим.

«То, что идут споры и ненависть (в ходе обсуждения в одном из чатов — О. П.), это самое главное для всех, кто замутил эту кашу! А вот если бы мы друг друга любили и помогали и т. д. Вот это бы очень сильно нарушило планы тех, кто на*ер развалил самую сильную машину», — добавил MAX.

«Ну, значит, ситуация «по кайфу»! Вот если объявить войну, а не просто… [говорить]. Ну тогда все сразу разрешится…» — считает Андрей.

«Власти Украины не хотят разговаривать напрямую с ЛДНР не потому, что действительно считают их террористами, а потому, что так сказал дядя Сэм», — выразил свою точку зрения на происходящее Алексей.

«Тогда официально разорвите Минские соглашения, т. к. не признаете ЛДНР стороной переговоров», — призвал Denis M.

«…Война эта достала сильно! Тут кроме как переговоров и договоренностей ничего не сделать… Тут предлагают встретиться, поговорить. А мы же гордые… такие…» — ответил Nikita одному из своих оппонентов.

«Проблема в том, что поговорить с ЛДНР — значит признать внутренний конфликт. А это удар по рейтингу Зеленского. Его начнут шатать изнутри…» — добавил в свою очередь Anton C.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

«…Разговаривать нужно, кем бы они ни были. Подписи в Минске с ними ставили, а диалог вести не нужно, да?» — спросил Артём.

«Если бы Зеля закончил войну, как обещал, ему бы многое простили, кстати, его многие из-за это поддержали», — отметил sergey o.

«Любая война заканчивается переговорами! Рано или поздно придется разговаривать!» — добавил Anton B.

«На*рать… Стреляем ещё семь лет… Работы-то другой нет», — написал красава.

«После назначения Арестовича я сразу понял, что все переговоры переходят в сферу эстрады. Им стоит с той стороны назначить, к примеру, Борю Моисеева, звучало бы: заявил Арестович, ответил Боря Моисеев, все посмеялись, и никто бы это не обсуждал», — в свою очередь отметил Константин Kos10000.

«А как же заявление Хриплого (Зеленского — О. П.) в 2019 г., что ради мира он готов хоть с чёртом договариваться. Что ж ты, фраер, сдал назад? Хочешь мира, договаривайся с тем, с кем воюешь, а это власти ЛНР и ДНР. А то что-то ни Белгород, ни Ростов, ни Курск, ни даже Крым не обстреливается», — отметил Евгений М.

«Если никаких переговоров с ЛНР и ДНР не будет, то на мир не стоит надеяться. Украинская власть первая совершила ошибку, отправляя танки на Донбасс. Поэтому как минимум нужно засунуть гордость в одно место и договориться напрямую или тогда просто отстать от этих двух республик и дать им возможность быть самостоятельными. Другого варианта нет. А пустые слова уже никому не интересны», — пишет Esma A-y.

«Когда у России на Кавказе шла война, Путин сам решал, как ее прекратить. Потому, что считал, что в своей стране самим «ссоры» улаживать. А эти, прости Господи, случайные клоуны у руля Украины, бегают, всех за подолы дергают «пАмагите, разрулите, накажите, выгАните!». Как-будто не о своих жителях речь идет. (((Холуйская психология к «панам» бежать, правду искать», — подчеркнула Ольга П.

Kremlin.ru Владимир Путин на церемонии вывода из Чечни 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Ханкала, 20 марта 2000

«Не хотите, не разговаривайте, вмерла или ещё нет? Я, конечно, могу понять селюков с Украины, они всеми потугами пытаются Россию сделать стороной конфликта, но в Минских соглашениях написано совсем другое», — добавил Sergio M.

«Как это? Зеля сам предложил встречу с ВВП (с Владимиром Путиным — О. П) на неподконтрольной и при этом не встретить представителей Л/ДНР? Где логика, Карл?» — создается вопросом Александр Г.

«Не будут они ни с кем говорить, им мир ненужен», — резюмировал Сергей Н.

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Напомним, 22 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому провести переговоры на линии соприкосновения.

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