Заявление президента России Владимира Путина о том, что украинский лидер Владимир Зеленский, который пригласил главу РФ на Украину, может приехать в Москву и обсудить отношения двух стран в любое удобное для него время, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«А Зеля ждал, что его снова проигнорируют. Оттого и смелости набрался», — пишет Каролина Б.

Многие пользователи считают, что Зеленский предполагал, что его приглашение Путину посетить украинскую часть Донбасса станет его козырной картой, но, судя по всему, он не ожидал, что глава России может просто пригласить его в ответ.

«Вот теперь и посмотрим, что Зеленскому дороже: его гордость или интересы страны и народа», — пишет Саня Г.

President.gov.ua Владимир Зеленский в маске

Некоторые комментаторы уверены, что сложившееся положение, в котором оказался Зеленский, является крайне невыгодным для украинского лидера.

«К Путину на ковёр. Интересно, как Зеля будет теперь выкручиваться?» — задаётся вопросом Дмитрий Ф.

Часть людей уверены, что если президент Украины согласится на предложение Путина, то он банально не сможет вернуться домой, ведь украинские радикалы не простят ему посещение столицы «врага».

«Как только Зеленский прилетит в Москву, то ему конец. Нацики на Украине порвут его. А это значит, что это окажется билетом в один конец», — считает Alexander M.

Другие же уверены, что Зеленский окажется в российской тюрьме, если пересечёт границу нашей страны. Люди указали, что украинские каратели, которые убивают мирное население Донбасса, работают под предводительством президента Украины.

«Когда Зеленский приедет в Москву, его следует арестовать как пособника террористов. И спросить сполна за бомбёжку ЛНР И ДНР. За убийство каждого человека за срок его правления», — предлагает Константин Б.

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Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что никто из президентов не согласится на взаимные приглашения. Люди уверены, что Путин просто нивелировал удар украинского коллеги.

«Нормально. Понятно, что Зеленский в Москву не поедет. Как и было понятно, что Путин не поедет в зону конфликта на украинскую сторону. В общем, обоим эта встреча ни к чему», — поделился своим мнением Валерий Ф.

Напомним, 22 апреля президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, который пригласил главу РФ на Украину, может приехать в Москву и обсудить отношения двух стран в любое удобное для него время.