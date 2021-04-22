Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что США могут увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн в год. Данный законопроект должен одобрить Конгресс США. Ранее военная помощь США Украине выделялась в размере $250 млн в год.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

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Данную новость обсудили читатели телеграм-каналов «Инсайдер UA» и «Украина Сейчас». Многие отметили, что, скорее всего, это вовсе не помощь, а «кредит», который придется потом вернуть. Другие отметили, что выделенные средства вряд ли будут потрачены на армию. Кто-то выразил мнение, что за эти же деньги Украина вынуждена будет покупать американское оружие. Были и те, кто отметил, что выделяемая сумма слишком мала.

«Не кредит? Кстати, а что там по «патриотам» (зенитный ракетный комплекс «Пэтриот». — О.П.). А, точно, они же стоили той же Польше 4,7 млрд долл., в то время как весь бюджет Украины на армию 4,2 млрд долл.», — написал Vled.

«Да ладно, дядьки в кабинетах купят себе новые машины, а парни дальше будут с ржавыми «калашами» воевать», — добавил Игорь.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Вот у… [русских] бомбит, а новость найс. Надеюсь наши все не распилят и воякам что-то достанется», — выразил надежду Oleksii.

«Знаем мы эту поддержку, на тебе деньги, на которые ты купи наш списанный хлам!)))», — отметил Владимерыч redsn@w.

«Они выделяют деньги на войну, но не могут выделить деньги бедным. Миллионы бачей… Да что с ними не так… Ублюдочная система в корне… Позорище», — пишет ROMΔN.

«Эти деньги пойдут по карманам», — считает Вова.

«Почему нигде не пишут о том, что мы эти деньги должны отдать, и это кредит???» — задается вопросом Criminel Face Officie.

«Пускай лучше войну прекратят, чем лаве (деньги. — О.П.) на оружие кидать», — написал А.M.

«Пусть скажут, как есть. Они нам деньги, чтобы мы купили их же оружие», — пишет Alex T.

«Вот вам автоматы, списанные хаммеры и надувные лодки, воюйте на здоровье, бейте нашего врага.))) А тут и рады», — добавил Sergey L.

«300 млн — это для целой страны очень мало! США на свою военную мощь триллионы выделяет!» — выразил свое мнение Alex.

«Пусть берут свои железки и сами воюют», — отозвалась Оксана.

«Украинцев готовят к земле», — отметил в свою очередь Виталий.

«А на… бы они не пошли? Как спонсировать войну на другой территории, они всегда горазды, а как потом помочь восстановить: «Это вы дальше сами жрите», — отреагировал Alexander O.

Артиллерия ВСУ

«Читаю комментарии и поражаюсь, на сколько ЕДИНОЙ СТРАНОЙ являемся. Столько ненависти и грязи льётся, маты. Была бы воля, наверное, каждый друг друга перерезал бы без помощи каких-либо агрессоров! Жалко только тех людей и детей, которые гибнут и остались без помощи и жилья, и родных! Ведь им никто не заплатил и по итогу никто не даст по квартире или участку земли как контрактникам», — отметила Katya.

«Любопытно, куда Украина на том летальном полетит? И докуда долетит. Вангую, до очередного котла», — добавил в свою очередь Василий Д.

«Спасибо за деньги, потратят с удовольствием», — резюмировал Andrey.

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Напомним, 22 апреля во время брифинга в Николаеве вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что войны между Россией и Украиной не будет.