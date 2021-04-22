Киев, 22 апреля 2021, 10:17 — REGNUM США могут увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн в год. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.
Данный законопроект должен одобрить Конгресс США. Напомним, ранее военная помощь США Украине выделялась в размере $250 млн в год.
Отметим, за последние три дня на Украину прибыли три военно-транспортных самолёта из США, Канады и Великобритании.
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