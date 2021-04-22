Киев, , 10:17 — REGNUM США могут увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн в год. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

«Приветствую единодушное одобрение комитетом по иностранным делам Сената США законопроекта о партнёрстве с Украиной в сфере безопасности, который увеличивает ежегодную военную помощь до $300 млн, включая летальное оружие», — сказано в сообщении.

Данный законопроект должен одобрить Конгресс США. Напомним, ранее военная помощь США Украине выделялась в размере $250 млн в год.

Отметим, за последние три дня на Украину прибыли три военно-транспортных самолёта из США, Канады и Великобритании.

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