«Что вы гоните?! На неделю хватает» — страсти по уровню зарплат в Пензе
Средняя зарплата жителей Пензенской области и доходы депутатов стали предметом обсуждения в соцсетях. В понедельник, 19 апреля, тему средней заработной платы в организациях региона обсудили в региональном правительстве, где врио губернатора Олег Мельниченко поставил под сомнение объективность данных и рост зарплат, назвав статистику кривой. По данным Пензастата, средняя зарплата в Пензенской области за январь-февраль 2021 года составила 34 тыс. 304 рубля.
Он привёл в пример зарплаты сотрудников учреждений бюджетной сферы:
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Справка Пензастата
В рамках статистического наблюдения численности и заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2020 год в городе Пензе было обследовано 1109 организаций. Среднесписочная численность работников по наблюдаемому кругу организаций города Пензы за 2020 год составила 128,0 тыс. человек, среднемесячная начисленная заработная плата — 39 830,5 руб. (на 9,6% больше, чем по области). Относительно предыдущего года зарплата в Пензе увеличилась на 7,8%.
Средняя зарплата в 34 тыс. с небольшим вызвала волну возмущения в социальных сетях и даже зависть. А опубликованные данные о доходах депутатов регионального парламента только увеличили градус дискуссий.
«Сказки рассказывают. Какие 35 тысяч? Официалка у большинства — это прожиточный минимум, а то и полставки, остальное в конверте. В реальности зарплата в Пензе 20−25 тыс. рублей. Это если нормальный график и выходные», — написал в сообществе «ВКонтакте» «Типичная Пенза» Сергей Ж.
«Зарплата в 34 тысячи у нас в Пензе? Вы что гоните, 25 тысяч с натяжкой, плюс куча вычетов, в итоге остаётся 20 тысяч на руки. С такими ценами, как у нас, этого хватает на неделю прожить семье», — пишет Аркадий И., которого поддержали лайками более 100 человек.
«Слесарь механо-сборочных работ, получаю 18 тысяч в месяц», — приводит свою зарплату в цифрах Митя Г.
«За 34 тысячи я пахала как лошадь по 12 часов шесть дней в неделю, всегда на ногах. В Пензе среднестатистическая зарплата 20 тысяч, причём пятидневка до вычета налогов», — пишет Мария В.
«Выше 25 тысяч в Пензе можно заработать только на мебели, где спину сломаешь, работая по 15 часов с переработками», — добавил Андрей К.
«Да, сейчас в пекарнях зарплата в 15−20 тыс. руб. Больше не заработаешь. Болеть, иметь детей и отпуск нельзя, это повод к увольнению», — прокомментировала Мария К.
«Вся Пенза в частных руках, которые скрывают доходы и людей не проводят, а статистику эту с государственных производств, наверное, взяли, да и тех почти не осталось», — написал Антоха.
«Лично знаю почти весь радиозавод («Радиозавод» — ведущее предприятие оборонного комплекса страны, является структурной частью холдинга АО «Росэлектроника», входящего в ГК «Ростехнологии». — Н.П.), 30 тысяч получают единицы», — сообщает пользователь Олег Ч.
«В садиках посмотрите, пожалуйста, какая средняя зарплата! И даже не у воспитателей, а у специалистов от 14 до 16 тысяч! И то с баллами! А баллы эти надо заслужить, вести кружок, убирать листву, участвовать в активах», — написала Юлия К.
«Проверьте зарплату медсестёр. 15 тыс. рублей —оклад и две тысячи за категорию, вот и вся зарплата», — оставила отзыв Юлечка А.
«В смысле 34 тысячи, — удивлена Ирина П. — Я получала 9 лет назад 12 тысяч, а сейчас 14 тыс. рублей. а цены вон как выросли на все».
«Где такие зарплаты? В центре занятости моей дочери с высшим образованием и красным дипломом предлагают работу за 8−10 тысяч», — завидует зарплате от Пензастата Нина Т.
Опубликование сведений о доходах депутатов Законодательного собрания Пензенской области только добавило новый импульс к обсуждению зарплат. Самым богатым депутатом регионального парламента стал Фёдор Тощев — бывший генеральный директор ОАО «СКМ Инжиниринг», член комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления областного Заксобрания. Его доход в 2020 году составил более 218 млн рублей.
Вторым депутатом с самымбольшим доходом стал Юрий Старкин (директор компании«Никольский хлеб», задекларировавший 147 млнрублей. Для сравнения, в годом ранее онзаработал свыше 15 млн.
Третье место по наибольшим доходам за 2020 год занимаетБорис Кулагин с 79млн рублей. Как сообщает«Пенза-онлайн», вся сознательная жизньКулагинасвязана с сахарным заводом.
В социальных сетях такие цифры депутатских доходов не могли остаться незамеченными.
«Президент — 9 миллионов, депутат из бедного региона — 200 миллионов…» — такой комментарий оставил Павел Г.
«Фёдор Тощев, директор компании «Пенза-Стройком» которая достраивает Райки-2, на достройку из бюджета выделено 316 млн», — пишет Игорь Б.
«Так вот откуда средняя зарплата в 34 тысячи. И эти типа избранники советуют не жаловаться и не ныть, их всех надо на МРОТ посадить на пару месяцев, и потом пусть учат людей как выживать, при этом покупать лекарства, одеваться и оплачивать все», — делится мнением Миша А.
Между тем телеграм-канал «Сурский край» отмечает:
«Все обсуждают декларации о доходах. А нам кажется, что скучно всё в этом году. Мало отличившихся. Все становятся скромнее, переписывают богатства на жён, а кто умнее — на совершеннолетних детей. Про пензенских депутатов Госдумы вообще нечего говорить: они выглядят бледно не только на фоне своих коллег, но и на фоне депутатов уровнем ниже. Юрий Старкин за 2020 год заработал в 13 раз больше, чем Сергей Есяков (147 миллионов против 11 миллионов). Это, если делать выводы по декларации, конечно. Как там на самом деле — мы не знаем. Порадовал больше всех Фёдор Тощев. Бизнесмен года три или четыре назад объявил себя банкротом! А в 2020 году снова стал самым богатым депутатом областной думы с годовым доходом в 218 миллионов рублей! Это ещё суметь надо так изловчиться».