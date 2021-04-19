Пенза, , 21:43 — REGNUM На оперативном совещании врио главы Пензенской области Олег Мельниченко, заслушав доклад о средних зарплатах на предприятиях региона, который представил глава Пензастата Максим Уханов, выразил сомнение в объективности представленной информации. Руководитель региона назвал эти данные «средней температурой по больнице» и заявил о необходимости отследить реальную ситуацию с оплатой труда.

«У директора — миллион, а у уборщицы — 15 тысяч. Если все поделить, то в среднем получается все хорошо, — отметил Мельниченко и добавил, что если посмотреть реальную ситуацию, то картина будет совершенно другой. — Все будет не так радужно, как в этой отчетности».

Он привел в пример зарплаты сотрудников учреждений бюджетной сферы.

«И вы же понимаете, что высокий уровень совместительства идет в бюджетной сфере. Люди получают средства за то, что намного больше работают, чем должны. То есть, за счет износа человеческого капитала. А мы в отчетности указываем, что якобы это все в режиме нормальной трудовой занятости», — цитирует врио губернатора PenzaInform.

«Мы не понимаем, какие доходы у нашего населения», — подытожил Мельниченко.

В частности, по словам Уханова, средняя зарплата в Пензенской области составляет 35,304 тыс. рублей в месяц, что на 5,6% выше, чем годом ранее. Максимальные зарплаты наблюдаются в страховых и финансовых организациях — 47,638 тыс. рублей. Самые низкие заработные платы у сотрудников учреждений культуры, спорта и организации досуга — 28,146 тыс. рублей. Наиболее значительный темп роста оплаты труда зафиксирован в строительстве — 13% к уровню прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обследования 1109 организаций Пены в 2020 году, территориальный орган Росстата насчитал среднюю зарплату в размере 39,830 тыс. рублей, что на 9,6% выше средней зарплаты по региону.

Читайте также: В Пензе заявили о росте уровня средней зарплаты