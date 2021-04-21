Заявление президента России Владимира Путина о том, что граждане России не должны оплачивать подводку газа к границам их участков, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свои соображения 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Gazprom.ru Строительство газопровода

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»Его снова не услышат его подчинённые. Говорит как в пустоту. У нас сейчас подводка стоит от 600 до 800 тыс. рублей. Кстати, цифры взяты не с потолка, это два конкретных примера», — пишет Галина К.

Многие пользователи считают, что президент сказал правильные слова и граждане действительно не должны платить из своего кармана за подводку газа. Но люди отметили, что, скорее всего, на местах требование Путина не услышат.

«Сказано-то хорошо, вот только в реальности с имеющих газ на участке дерут семь шкур. Ничего не сделать бесплатно. Газовое хозяйство в частном доме — самая дорогая расходная статья», — отметил Александр Л.

Некоторые комментаторы выразили сомнение, что региональные власти возьмут на себя обязательство по газификации нерентабельных населённых пунктов.

«А кто платить будет? Какой идиот будет платить бешеные деньги для подвода газа в деревню Рванолопухово, где живут три бабушки, которые всё равно за газ платить не станут в перспективе. Газпром точно наотрез откажется», — предположил Сергей Е.

Gazprom.ru Строительство газопровода

Часть людей пришла к выводу, что вместо того, чтобы газифицировать отдалённые населённые пункты, лучше провести масштабное расселение вымирающих деревень.

«Так-то глухие деревни расселять надо, а не тащить туда газ. К сожалению, такие селения уже неактуальны и вымирают», — считает Дмитрий Ю.

Другие уверены, что газ окажется далеко не всем нужен, ведь пока его подведут, те или иные деревни окончательно вымрут.

«За 20 лет ликвидировали 34 тыс. деревень с фермами. Тысячи заводов и фабрик закрылись. Людей планомерно сгоняют в города. Зачем мёртвым деревням газ? Им люди нужны и работа», — поделился своим мнением Сергей Т.

Нашлись и те, кто призвал президента проехать по России и посмотреть, как на самом деле живут люди, чтобы иметь реальное представление о ситуации в стране.

«Может просто пора устроить президентское турне по России и посмотреть, как реально живёт страна? А то складывается такое ощущение, что окружение Путина показывает ему исключительно «потёмкинские деревни», — предполагает Илья А.

Gazprom.ru

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин заявил в своём послании Федеральному собранию, что граждане России не должны оплачивать подводку газа к границам их участков.