Президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2021 года обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

В ходе совещания с руководством правительства и администрации президента Путин заявил: результат реализации послания должен быть «максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей».

Особое внимание глава государства намерен уделить социальной сфере и инфраструктурным проектам.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.