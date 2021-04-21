21 Апреля
7:57
Путин провёл совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Ранее под председательством Владимира Путина состоялось совещание в формате видеоконференции с руководством правительства и администрации президента по подготовке послания Федеральному собранию.
7:43
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Послание будет оглашено 21 апреля в 12:00 (мск), его будут транслировать основные российские телеканалы. Само мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов, сенаторов, глав регионов.