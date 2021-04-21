Заявление президента России Владимира Путина о том, что с 1 июля 2021 года детям от 8 до 16 лет в неполных семьях выплатят в среднем 5 тыс. 600 рублей, семьи со школьниками получат 10 тыс. рублей, беременным в сложной ситуации достанутся выплаты по 6 тыс. 350 рублей в месяц, а больничные по уходу за ребёнком до 7 лет будут оплачиваться в полном объёме, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свое мнение 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка

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"Нормальные родители будут вкалывать и платить за всё сами, а маргиналы сядут и будут сидеть на всех каких можно выплатах», — предполагает Lisan M.

Некоторые пользователи считают, что помощь от государства — это всегда хорошо. Следует ценить то, что российские власти не забывают про население и про те проблемы, с которыми столкнулись люди за время пандемии.

«Ну, видно, что власти готовятся к выборам. Вспомнили про социальное государство. Нет худа без добра, пусть помогают», — написал Олег В.

Часть людей указала на то, что, пока правительство поддерживает неблагополучные семьи, другие работают в поте лица, чтобы прокормить свою семью, не видя при этом помощи от государства.

«А нормальные семьи, где мама и папа горбатятся днями и ночами, не видят своих детей, как-то поддерживать будут?» — задаётся вопросом Глеб А.

Ряд пользователей считает, что акцент государства в сторону малоимущих понятен, но в несправедливом положении оказались те люди, которые самостоятельно зарабатывают себе и своей семье на хлеб.

«Сколько можно выплат уже? Обеспечьте доступнуюсреду! Садики, школы и т. д. Чтобы возможность была совмещать работу и семью. Или им нужно, чтобы только определённая прослойка населения плодилась?» — пишет Лена Д.

Дарья Антонова ИА REGNUM Расходы на социально-экономическое развитие

Отдельные граждане пришли к выводу, что действия государства для поддержания бедных является лишь способом сгладить углы, ведь в глобальном плане экономико-социальная ситуация в России оставляет желать лучшего.

«Опять очередное латание дыр. Этому дам, а этому не дам. Похоже, что подъёма экономики мы не дождёмся, чтобы наглядно выросло благосостояние всего населения целиком», — поделился своим мнением Владимир К.

Нашлись и те, кто на своём примере доказал, что можно самому без помощи государства прокормить пятерых детей. Но такие граждане отметили, что пойти на такое в сложившихся условиях может не каждый.

«Люди должны сами себе позволять и детей обеспечивать, и на отдых ездить, и лечиться, и учиться. И не нужны им эти 100 500 видов выплат, за которыми надо ещё очередь порой отстоять как за милостыней. У самого пятеро детей», — написал Whatever A.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин заявил в своём послании к Федеральному собранию о том, что с 1 июля 2021 года детям от 8 до 16 лет в неполных семьях выплатят в среднем 5 тыс. 600 рублей, семьи со школьниками получат 10 тыс. рублей, беременным в сложной ситуации достанутся выплаты по 6 тыс. 350 рублей в месяц, а больничные по уходу за ребёнком до 7 лет будут оплачиваться в полном объёме.