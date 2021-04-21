ФАС России заподозрила владельца видеохостинга YouTube в злоупотреблении доминирующим положением. В отношении Google LLC возбуждено антимонопольное дело, в основу которого легли результаты расследования. Ведомство пришло к выводу, что правила блокировки и приостановления аккаунтов пользователей необъективны, непрозрачны и непредсказуемы. Впереди — рассмотрение дела «ФАС против Google LLC». А пока же ИА REGNUM проанализировало некоторую судебную практику с участием видеохостинга.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

ФАС против Google LLC

Основанием для проверки деятельности иностранной компании и её поведения на рынке видеосервисов стало заявление региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), в котором говорилось о внезапных блокировках и удалении аккаунтов, контента пользователей YouTube.

ФАС РФ провела проверку и выявила, что сами правила пользования «являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», то есть в них изначально заложены практически неограниченные права собственника. Оценку поведению владельца видеохостинга — американской компании Google LLC ведомство даст в рамках рассмотрения дела. Дата заседания по нему пока неизвестна.

(сс) brionv Google

Данное дело является важным для всех пользователей YouTube, так как в последнее время участились случаи внезапной блокировки с размытой причиной. Например, в 2020 году были удалены аккаунты телеканала «Крым 24», информационных агентств Anna News и News Front, блокировался аккаунт «Федерального агентства новостей» и был заблокирован аккаунт телекомпании «Царьград». Комментируя ситуацию по последнему, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала решение владельца YouTube — компании Google — «очередным примером политической цензуры» и циничным.

YouTube, на мой взгляд, уже давно превратился в инструмент воздействия и влияния. Если вам хоть раз доводилось в последнее время бывать на сайте видеохостинга, то, вероятно, вы замечали, как в качестве «рекомендаций» вам подсовывают те или иные видеоролики политического толка, даже если до этого вы смотрели только передачи о саде-огороде и никакого интереса к политике на этом сайте не проявляли.

По открытым данным, видеохостинг YouTube в 2005 году создали три бывших работника PayPal, а с 2006 года им владеет американская транснациональная корпорация, которую в 2015 году реорганизовали в международный конгломерат Alphabet Inc. Основателями Google называют Ларри Пейджа (Larry Page) и Сергея Брина, который родился в Москве в семье научных работников, но с 1979 года семья переехала в США. Различные издания называют бизнесменов одними из самых влиятельных в США. Оба входят в рейтинг Forbes.

Steve Jurvetson Сергей Брин

Дело «Царьграда» и проигрыш Google

Дело «Царьграда» — это своего рода прецедент и пример для других пользователей. Телекомпания выиграла у Google LLC иск, и суд обязал восстановить ей доступ к ранее заблокированному аккаунту.

Напомним, в конце июля 2020 года российский телеканал «Царьград» сообщил о блокировке своего канала на видеохостинге YouTube. Указывалось, что тот заблокирован без объяснений, и есть лишь короткое — «нарушил экспортное законодательство». Никаких предупреждений или уведомлений до этого не выдавалось.

(сс) Jonas Bengtsson Youtube

В МИД РФ прокомментировали блокировку «Царьграда», указав, что «в очередной раз американские монополисты технологического рынка идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего с использованием недобросовестных методов кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников».

В августе 2020 года непубличное акционерное общество «Царьград медиа» — владелец телеканала — обратилось в арбитраж Москвы с иском к Google Ireland Limited (Ирландия), Google LLC (США) и российскому ООО «Гугл».

В своём иске НАО потребовало признания «отказа от договор-счета от 30.12.2019 г. недействительным и обязания обеспечить доступ к аккаунту».

13 апреля 2021 года судья обнародовал результативную часть, полное решение пока для общественности недоступно. Из короткой части решения известно, что ответчиков обязали «восстановить доступ», а если решение не будет выполнено «в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в силу», то ответчики солидарно будут платить судебную неустойку — по 100 тыс. рублей «за каждый день неисполнения судебного акта начиная с шестого дня с даты вступления судебного акта в силу и до его фактического исполнения». При этом еженедельно сумма судебной неустойки будет увеличиваться в два раза.

Если вердикт не будет обжалован, то 13 мая он вступит в законную силу и начнётся отсчёт времени на его исполнение. Пока ответчики с апелляционной жалобой не обращались.

Marcin Mycielski, European Parliament (Stansfield) Ларри Пейдж

Судебные споры

В арбитражах России и до этого слушались интересные дела с участием YouTube LLC (США) и Google. Периодически оскорбленные в лучших чувствах бизнесмены, обнаружив на видеохостинге ролики о себе, обращались с иском о защите деловой репутации путём удаления соответствующего видеоролика. Одно из таких дел, к слову, 23 апреля 2021 года будет слушать арбитраж Новосибирской области.

В этих делах для широкой общественности интересны не претензии истцов и содержание исков, а позиция ответчика в целом по сервису и порядку предоставления услуги.

Итак, как следует из решения по репутационному иску компании из Удмуртии ООО «НПК «Вудвер» к YouTube LLC и Google, «пунктом 7.8. условий использования YouTube предусмотрено, что YouTube LLC (США) вправе принять решение о соответствии контента требованиям, изложенным в этих условиях, а также может удалить нарушающий условия контент и/или прекратить доступ пользователя к загрузке контента, нарушающего условия». То есть удалять или не удалять контент решает сам владелец сервиса.

В этом деле суд пришел к выводу, что YouTube LLC не является автором и распространителем оспариваемых видеоматериалов, потому он — ненадлежащий ответчик, плюс к тому же как СМИ не зарегистрирован, а в материалах дела не предоставлены доказательства, что ответчик — автор ролика. Таким образом, если установить автора ролика нельзя (он, к примеру, анонимен), то и привлечь к ответу некого. А вопрос удаления контента остаётся на совести видеохостинга, так как смотрим пункт правил использования площадки, указанный выше.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

В этом же деле приводились интересные пункты правил пользования видеохостингом. Например, о том, что посетитель понимает и подтверждает, что при использовании он может «столкнуться с контентом, который не соответствует фактам, является оскорбительным, неприличным» — «насколько это допускается применимым законодательством», а далее добавляется, что пользователь отказывается «от предъявления претензий к YouTube в отношении любого подобного контента», и YouTube не дает «каких-либо гарантий или заверений».

Потому в наличии такие правовые коллизии: по иску об установлении факта, имеющего юридическое значение, сведения, содержащиеся на видеохостинге, признаются порочащими честь и деловую репутацию, но обязать удалить их могут не всегда.

Ну чем не инструмент для политического манипулирования?