Москва, 28 июля 2020, 19:57 — REGNUM Циничным назвали в МИД РФ блокировку в День крещения Руси аккаунтов телеканала «Царьград» видеохостингом YouTube, сообщили 28 июля в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Комментируя блокировку «Царьграда» американским видеохостингом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:
Российский дипломат отметила, что блокировка произошла «без предупреждения и объяснения причин, ночью», причём с формулировкой «без возможности восстановления».
Захарова напомнила, что в мае американским видеохостингом были удалены аккаунты телеканала «Крым 24» и информационных агентств Anna News и News Front, а ещё раньше блокировка коснулась «Федерального агентства новостей».
Захарова назвала решение владельца YouTube — компании Google «очередным примером политической цензуры». Российский дипломат подчеркнула, что Google нарушает свободу слова и принцип равного доступа к информации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о блокировке на YouTube аккаунтов «Царьграда» стало известно 28 июля. Google заявил, что российский канал якобы «нарушил экспортное законодательство».
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