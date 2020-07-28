Москва, , 19:57 — REGNUM Циничным назвали в МИД РФ блокировку в День крещения Руси аккаунтов телеканала «Царьград» видеохостингом YouTube, сообщили 28 июля в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Комментируя блокировку «Царьграда» американским видеохостингом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:

«Выбранный модераторами видеоплатформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан в России праздник — День крещения Руси».

Российский дипломат отметила, что блокировка произошла «без предупреждения и объяснения причин, ночью», причём с формулировкой «без возможности восстановления».

Захарова напомнила, что в мае американским видеохостингом были удалены аккаунты телеканала «Крым 24» и информационных агентств Anna News и News Front, а ещё раньше блокировка коснулась «Федерального агентства новостей».

Захарова назвала решение владельца YouTube — компании Google «очередным примером политической цензуры». Российский дипломат подчеркнула, что Google нарушает свободу слова и принцип равного доступа к информации.

Захарова «В очередной раз американские монополисты технологического рынка идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего с использованием недобросовестных методов кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о блокировке на YouTube аккаунтов «Царьграда» стало известно 28 июля. Google заявил, что российский канал якобы «нарушил экспортное законодательство».

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