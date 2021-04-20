Нижегородские пользователи социальных сетей возмущены размерами компенсаций пострадавшим от взрыва газа в селе Маргуша Нижегородской области.

ГУ МЧС России по Нижегородской области Последствия взрыва газа в селе Маргуша

19 апреля в селе Маргуша Нижегородской области в трёхэтажном жилом доме взорвался газ, здание охватило пламя, постройка обрушилась.

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Пострадали как минимум 10 человек. Под завалами спасатели нашли тело трёхмесячного мальчика. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

После трагедии в селе Маргуши жители Нижегородской области в социальных сетях вновь заговорили о проблемах в сфере ЖКХ, вспомнили похожие случаи. Вопросы возникли относительно размера компенсаций, обещанных губернатором Глебом Никитиным.

«По поручению главы региона, семье погибшего ребенка будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вреда, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Получившим травмы выделят по 100 тысяч рублей. Ситуацию с каждой семьей планируется рассматривать индивидуально, в том числе с учетом материального ущерба и принятых решений по поводу последующего предоставления жилья», — пишет пресс-служба правительства Нижегородской области.

ГУ МЧС России по Нижегородской области Последствия взрыва газа в селе Маргуша

Реакция областных властей была довольна оперативна, но это устроило далеко не всех.

«Везёт нынешнему губернатору на «хлопки». Уже и суммы компенсации сразу озвучивают. По 10 тыщ причастным, по 100 пострадавшим, по 200 погибшим. Уже калькуляция отработана. А еще в июле 2020 для пострадавших на ул. Краснодонцев 17 суммы не называли. Опытные прям стали, кошмар. И это четвёртое ЧП с газом в регионе за 9 последних месяцев! А пострадавшие с Краснодонцев так без своих квартир и живут-мыкаются, во все инстанции стучатся, просят жилье им построить, но пока тишина», — написала Ольга Сальникова.

Пользователь Данил Жеребцов высказался еще категоричнее: «200 000 р… свинья на рынке дороже человека».

»Жизнь ребёнка оценили в 200 тысяч! Люди остались без крова и ребенка. 200 тысяч», — согласилась с ним Мария Кузьмина.

Пользователь Дима Трухин удивился негативной реакции на поручение о выплате компенсаций: «Странные вы люди. Дают материальную помощь — недовольны, не дают — тоже недовольны…»

ГУ МЧС России по Нижегородской области Разбор завалов на месте происшествия в селе Маргуша

Несколько человек пожаловались на периодически возникающий запах газа в домах и бездействие коммунальщиков.

«У нас в подъезде газом пахнет постоянно, вызывали газовиков, чего-то поковыряли, а газом как воняло, так и воняет. А те, которые по квартирам ходят проверяют, говорят, что подъезд «не их зона ответственности». Мы все в заложниках!» — написала Светлана Кузнецова.

«Никто ничего не проверяет. В том году пришёл, посмотрел, написал что всё хорошо. Я ему говорю, а проверить не хотите. Он мне — я и взглядом хорошо вижу. А в этом году вообще акт выполненных работ в ящике почтовом оставили. Мы их ждали в другой день. Не пришли. Хотя заранее договаривались. Пока их сажать не начнут, так всё и будет. И не простых работяг, а тех кто повыше надо привлекать к ответственности. А то сейчас по телевизору скажут — сами жильцы виноваты», — возмутилась Любовь Соляник.

«К нам приходят раз в год за две тысячи рублей. Но по факту последний раз ничего и не проверяли. Потому что если что-то не так, то они просто отключают газ до тех пор, пока сама не решишь проблемы с вытяжкой или оборудованием. И придут ещё раз подключить. Не бесплатно, конечно», — поделились своим опытом другие пользователи.

Некоторые пользователи считают, что трагедию можно было предотвратить, если бы газовая служба вовремя отреагировала на жалобы.

«Обидно то, что люди вызывали газовую службу, пахло газом. А им сказали, что всё хорошо», — считает Алла Булаева.

ГУ МЧС России по Нижегородской области Последствия взрыва газа в селе Маргуша

Нижегородец Дмитрий Филатов считает, что трагедия стала результатом системной проблемы.

«Вообще у нас в области с «газом» не всё в порядке. Вспомните улицу Краснодонцев. Там девятиэтажка панельная сноса ждет. Живем на «газовой» мине, ещё договоры на обслуживание заставили заключить. Службы ходят, только платные услуги втюхивают и мошеннически пенсионеров обдирают внушением. Вся работа у них — каждый год предлагать новый шланг, т.к. прошлогодний уже не соответствует стандартам».

«Наконец-то хоть одно уголовное дело по факту взрыва бытового газа возбудили! Каждый год люди гибнут от угарного газа или от взрывов, и ничегошеньки», — написала Ольга Левина.