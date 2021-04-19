Нижний Новгород, , 23:55 — REGNUM Специалисты Нижегородского центра медицины катастроф прибыли в село Маргуша Нижегородской области, где вечером 19 апреля произошло ЧП — в результате взрыва (п другим данным — пожара) произошло обрушение трехэтажного жилого дома, — сообщает пресс-служба губернатора области.

По предварительным данным, «один пострадавший получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, второй госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса, третий пострадавший — предварительно с переломом позвоночника — госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ».

Губернатор Глеб Никитин поручил обеспечить подготовить вертолет санавиации на случай, если возникнет необходимость перевозки пострадавших в медучреждения.

Причины возгорания пока неизвестны. Сообщается об обрушении обрушение конструкций здания, огонь в трехэтажном здании охватил 1200 кв. м

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