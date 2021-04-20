Депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко 20 апреля лишили слова в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и удалили из зала заседаний. Такое решение принял председатель ПАСЕ Хендрик Дамс. Во время дебатов, посвящённых резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы, украинский депутат заявил, что в документе много внимания уделено вопросам искусственного интеллекта, однако совсем не говорится о территориальной целостности стран-участниц и мирном урегулировании конфликтов в регионе.

ПАСЕ

Затем Гончаренко достал украинский флаг и потребовал, чтобы участники заседания посмотрели на него. После этого Дамс сначала призвал представителя Украины к порядку, а затем потребовал выключить его микрофон. Он также предложил Гончаренко выйти из зала. Председатель ПАСЕ подчеркнул, что Гончаренко и ранее злоупотреблял своим правом выступать. Он заявил, что более не позволит парламентарию вести себя подобным образом. Участники сессии поаплодировали словам Дамса.

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Новость о произошедшем в ПАСЕ обсудили читатели украинских телеграм-каналов PavlovskyNEWS, «Бородатая Бабушка» и «Наглый». Основной массе читателей, с их слов, было стыдно за поступок парламентария, и они обрушились на депутата с критикой.

«Забыл, что это не студия Шустера (ток-шоу «Свобода слова» с Савиком Шустером. — О.П.) и не Рада. Боже, какое оно ущербное…» — пишет Елена Л.

«Опозорил не весь мир», — добавил Aleksandr.

«Роскошный дебил, яркий представитель всего, что происходит сейчас на территории Украины», — отметила Laris.

Цитата из видео на YouTube Алексей Гончаренко в ПАСЕ

«Даже в Европе уже этот клоун всех утомил», — пишет AntKeepe.

«Агент кремля, президент ассамблеи. Мы поняли», — иронизирует Petya M.

«Забыл парень, что цирк во главе с клоуном тут, а не в ПАСЕ», — добавила Hanna U.

«Не работает уже дырявым флажком помахать и бабла срубить. Если бы все те деньги, что Украине выделялись 7 лет, шли на дело, а не разворовывались — уже бы Москву взять можно было», — написал Igor.

«Позже он напишет, что это была «РУКА КРЕМЛЯ«‼» — шутит Ирина Х.

«Одесситы !!! Это ваш пациент? Заберите его на округ, пусть бордюры красит», — написал Вася П.

«Как-то флаг выглядит новеньким) не похож на фронтовой», — обратила внимание Марина.

«Фото мальчика убитого не показал? А чё?» — задалась вопросом Elena.

«Вопрос в том, что там делает Гончаренко и зачем его делегировали. Заполонили всё пространство полезными идиотами и топят страну», — отметил Вячеслав С.

«Работа у него такая. Это рассчитано на упоротых», — добавил yugin S.

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«А кусок автобуса где?» — спрашивает Леся, намекая на инцидент с Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, куда он прибыл с фрагментом автобуса (2015 год).

«Одни флаг на шариках в Крым запускают, другие достают простреленный флаг в ПАСЕ… Что с ними не так? Когда уже это закончится?» — задается вопросами Боб Марля.

«Странно, надо было начинать с голодомора, потом об оккупации СССР, потом уже флаг, а так выступление неполное, мы же по жизни терпилы благодаря таким идиотам, а я всегда считала, что мы народ-победитель», — отметила LNV1974.

«Пусть увидят, кому они помогают», — добавил Григорий М.

«Бизнес надо делать! Купить флагов, организовать прострел промышленным способом. И продавать политическим партиям и отдельным лицам втридорога…» — иронизирует Hans.

Цитата из видео на YouTube Алексей Гончаренко вывел председателя ПАСЕ Хендрика Дамса из себя

«Лешик, это типичный м**ило. Я помню его в молодых регионах («Партия регионов». — О.П.). С пропагандой русского языка, недопустимости входа в Одессу бандеровской идеологии и призывами всячески защитить ее. Это говорилось на фоне российского триколора, с прославлением русского языка и Яныка (Виктора Януковича — О. П.)! Предаст всегда и легко…» — отметил Сергей С.

«Как говорил О. Бендер: «А потом ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут просто бить», — добавил Игорь Н.

«Похоже, скоро ко всем из Украины так будут относиться, из-за этих так называемых депутатов…» — написал igor igorka.

«Наконец-то у кого-то лопнуло терпение, надеюсь, что начнется цепная реакция на этих злобных… которые опозорили нас на весь мир», — заключила Юлия К.

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Напомним, это уже не первый инцидент в ПАСЕ с участием Алексея Гончаренко. В 2018 году парламентарий прибыл на заседание ПАСЕ с резиновыми перчатками, чтобы «защититься» от химической атаки.