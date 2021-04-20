Бывший депутат Рады Анна Герман 19 апреля в эфире украинского телеканала «НАШ» заявила, что если бы в 2014 году на Украине не устроили государственный переворот, то страна оставалась бы в прежних границах.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«Нужно еще раз зафиксировать один абсолютно однозначный факт. Если бы не было прошлого Майдана, Украина сегодня была бы целостной, соборной и в тех границах, в которых мы были», — сказала политик.

Высказывание Герман вызвало оживленное комментирование под видеозаписью, размещенной на YouTube-канале «НАШ».

Многие поддержали слова политика, назвав их хоть и запоздалым, но «прозрением». Были и те, кто обвинил Герман в перемене политической позиции, так как в 2014 году она якобы поддерживала «майдан» и до этого имела националистические убеждения. Некоторые отметили, что с 1991 года политика страны строилась на антироссийских началах. Вспомнили и о бывшем президенте Викторе Януковиче, которому пришлось спешно покинуть страну после переворота, опасаясь за свою жизнь. Также напомнили, с чем Украина вышла из состава СССР и с чем осталась.

«Наверное, если бы Янукович умел решать политические вопросы, если бы окружение Януковича не хотело его убрать, если бы он занимался повышением профессионализма силовых структур и др., то всё могло бы быть по-другому», — отметил Виктор К.

«Надо было выше прыгать!» — написал Злой Хохол.

«Неужели доходит до тупых?», — задался вопросом Владимир С.

«Янукович упустил свой шанс войти в историю как создатель. В итоге остался иудой», — добавил Альберт Благородный.

Interpolit.ru Виктор Янукович

«23 года (имеется в виду период с 1991 по 2014 год — М. Р.) украинская власть строила свою политику на антироссийской повестке, заигрывая с фашистами. Фашисты пришли к власти не из-за Майдана, а только воспользовались им!» — отметил frondonnn.

«Она Америку не открыла! Нормальные люди в 2014 [году] знали, что это крах страны, а идиоты думали идти в Европу. А попали в такую Ж**У», — отметил Alexey P.

«Замглавы президента Украины Виктора Януковича Анна Герман избрана верховным правозащитным комиссаром украинского филиала «Мира без нацизма». Избрание состоялось уже после того, как пани Герман потребовала не отменять указ предшественника Януковича Виктора Ющенко о присвоении звания героя Украины лидеру организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере. А про ближайшего соратника Бандеры заявила: «Роман Шухевич — главнокомандующий УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), армии, которая воевала за независимость Украины. И я не могу назвать «фашистом» Шухевича», — привел информацию об Анне Герман Фарит Мухамадеев.

«Шумеры сами виноваты, что полуостров уплыл. Если бы не устроили шухер, а спокойно бы жили, то и не было бы в Крыму такой движухи в 2014 году», — отметил Евгений К.

«Майдан был посвящен новой халяве, но об этом почему-то умалчивают. Украина 70 лет обсасывала Россию, строя на ее территориях свою идентичность за счет 2 вождей — Хрущева и Брежнева. Удачно с награбленным соскочила в 1991 [году], прихватив с собой Крым и газовый транзит, но, а дальше начался облом. Жадность и отсутствие у нации принципов государственности привели фейковое квазигосударство численностью 40 млн… [человек] к банкротству», — написал Александер К.

«О, иудушка Герман, переобулась. Она же за Майдан была», — отметила Marina Sim.

«Если бы вы не вышли из состава СССР, жили бы как у Христа за пазухой. Весь Союз на вас работал, конфетку из вас сделали, а вы всё… [потеряли] Как?» — задается вопросом почтальон.

«То, что проплаченная киевская революция Гыдоты 2014 года принесла только всё самое худшее на Украину, понимают многие. Но сейчас, в 2021 году, проблема в другом. А многие ли понимают, какой выход из этой ситуации?» — задается вопросом FirstName LastName.

«Поздно вносить пожелания. С Украиной уже никто не считается, попрошайка свои условия выдвигать не может», — отметила Людмила Л.

«Зато как смеялись над россиянами после Майдана! Типа мы тут все в России рабы, а украинцы — гордый и свободолюбивый народ! Бачилы очи шо бралы, а теперь иште, хай вам повылазыть! Я еще тогда говорила, будете еще «кровавого» Януковича вспоминать, да поздно будет! Закономерный результат!» — написала Ирина К.

Илья Варламов Майдан. Киев. 2014

«Ошибаетесь, пани Герман, вас делили с 1991 года (язык, религия, история, герои, запад-восток). Если бы не Майдан, нашёлся бы другой повод, но этот разрыв был неизбежен. А вроде Герман умной выглядит, а таких простых вещей не понимает», — подытожил Дерсу Узала.

Отметим, результатом государственного переворота на Украине стала не только потеря территорий, но и развязанная Киевом гражданская война в Донбассе, приведшая к десяткам тысяч человеческих жертв.

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Напомним, 20 апреля в пресс-службе посольства США на Украине сообщили, что Соединённые Штаты Америки предоставят Украине дополнительно $155 млн через Агентство США по международному развитию (USAID). $63 млн из данной суммы пойдут на борьбу с «российской агрессией».