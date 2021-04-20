Киев, , 11:34 — REGNUM Соединённые Штаты Америки предоставят Украине дополнительно $155 млн через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом заявили 20 апреля в пресс-службе посольства США на Украине.

Как сообщается, $34 млн пойдут на поддержку роста украинской экономики и улучшение качества медицинских услуг. Ещё $14 млн вложат в программы по борьбе с коррупцией, $44 млн — пойдут на «укрепление демократии» и $63 млн — на борьбу с «российской агрессией».

Напомним, власти Украины с 2014 года обвиняют Россию в некой «агрессии», отказываясь признать происходящее в Донбассе гражданской войной, вызванной госпереворотом в Киеве в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый посол Украины в США Оксана Маркарова вылетела в Вашингтон.

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