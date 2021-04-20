Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором он предложил главам МИД Евросоюза план сдерживания «эскалации со стороны России», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ужас

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«И Россия, что, теперь должна ответить пошаговым планом действий для «сдерживания Украины»? К чему этот фарс?» — задаётся вопросом Yulia G.

Многие пользователи призвали украинские власти взять голову в руки и перестать выдумывать новые «планы». Люди считают, чтобы в Донбассе установился мир, Киеву необходимо отвести от линии соприкосновения свои войска.

«Кулебе не приходит в голову, что лучший план по сдерживанию России заключается в том, чтобы отвести свои войска и технику от границ ДНР и ЛНР? Да, можно было бы сказать о глупости украинских политиков, если не знать, что все «умные» идеи приходят от хозяев «независимого» государства Украина. Гражданам США с их политическим «бомондом» тоже можно только посочувствовать», — пишет Леонид Г.

Некоторые комментаторы считают, что руководство Украины принципиально не замечает тот фактор, что ему необходимо выполнять Минские соглашения.

«Лучше бы власть на Украине начала выполнять Минские соглашения, а то эти подонки, судя по всему, нарочно игнорируют их существование. Толку было бы больше», — считает Софья К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Часть людей уверена, что Киев уже перестал отвечать за свои слова и лишь имитирует кипучую деятельность.

«В виртуальном государстве живут виртуальные политики. Они существуют где-то в другом измерении, где Земля плоская и стоит на трёх слонах, а слоны при этом в вышиванках», — написал Александр А.

Ряд пользователей оказался убеждён, что от разного рода планов Украины в Европе уже шарахаются. Никто слушать Киев по данному вопросу не собирается, считают люди.

«Украину внимательно выслушали, затем потуже затянули длинные рукава рубахи сзади и закрыли в камеру. Иначе после таких предложений поступить просто нельзя», — пишет Vasilii M.

Нашлись и те, кто, как они считают, вскрыли настоящую схему, по которой действует руководство Украины.

«Первый шаг — получить как можно больше бабла с Америки и Европы. Второй шаг — обратиться в ООН, ПАСЕ, вселенский суд на Марсе с целью защиты территориальной целостности остатков Украины. Третий шаг — объявить санкции против России и возбудить уголовные дела против каждого гражданина России. Четвёртый — подтянуть войска к Донецку и Луганску и пострелять в их сторону. Пятый — эээ… Деньги закончились. Вернуться к первому пункту плана», — шутит Владимир Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Напомним, 19 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что предложил главам МИД Евросоюза план сдерживания «эскалации со стороны России».