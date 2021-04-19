По итогам прошедшей недели (12−18 апреля) американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне на фоне публикации сильной макростатистики и позитивного старта сезона отчетности. Крупнейшие банки JPMorgan, GoldmanSachs, Bank of America Wells Fargo предоставили финансовые результаты, превзошедшие прогнозы аналитиков. По итогам результатов текущего сезона отчетностей аналитики ожидают роста выручки и EPS компаний, входящих в индекс S&P500, на уровне 6,7% и 30% соответственно. Макростатистика порадовала инвесторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йоркская фондовая биржа

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Опубликован ряд макропоказателей, указывающих на дальнейшее восстановление экономики. Так, в США опубликованы данные по розничным продажам, рост которых по итогам марта составил 9,8% м/м против 5,9% консенсус-прогноза. Данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице впервые с начала пандемии снизились ниже 600 тыс. По итогам марта рост базового индекса потребительских цен (ИПЦ) в США составил 1,6% г./г., показав ускорение относительно данных февраля 1,3%. В основном ускорение ИПЦ было связано с ростом стоимости услуг: транспортные, рекреационные (восстановление на фоне постепенного снятия карантинных мер). В ближайшие месяцы участники рынка ожидают дальнейшего ускорения инфляции на фоне низкой базы 2020 года и фискальных стимулов. Однако на текущий момент консенсус закладывает, что рост инфляции является «временным явлением».

Стало известно о приостановке использования вакцины J&J от COVID-19. На фоне случаев возникновения тромбозов у пациентов (шесть инцидентов в США) США и ЕС приостановили вакцинацию от производителя J&J. Консультативный комитет CDC планирует провести встречу в конце текущей недели (19−25 апреля) для обсуждения безопасности вакцины. При этом необходимо отметить, что США обладают достаточным количеством доз вакцин от Moderna и Pfizer для вакцинирования всего взрослого населения США к середине лета. При этом приостановка использования вакцины J&J окажет большее влияние на уровень вакцинирования в развивающихся странах, учитывая более низкую стоимость и относительную простоту хранения и использования вакцины.

(сс) U.S. Army National Guard. Sgt. Sebastian Rothwyn Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson

В свою очередь, котировки нефти завершили неделю ростом. Основным фактором роста нефтяных цен выступил позитивный ежемесячный отчет от МЭА, в котором прогнозируется рост мирового спроса на нефть во второй половине года. Так, МЭА ожидает, что спрос на нефть в 2021 году составит 96,7 млн баррелей в сутки. Это на 230 тыс. баррелей в сутки больше предыдущего прогноза. На неделе ОПЕК+ также улучшила ожидания по потреблению нефти в мире на 100 тыс. баррелей в сутки.

Доходность UST снизилась на фоне новой волны коронавируса. Так, доходность 10-летних трежерис снизилась на 8 б. п. — до 1,58%, за неделю на фоне продолжения третьей волны коронавируса по всему миру. Объём размещения долгосрочных облигаций казначейства оказался невелик — $58 млрд. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 4 б. п. — до 2,41%, за неделю, спрэд вырос до уровня 0,83%.

Инвесторы перепугались за китайский «банк плохих долгов» Huarong. Рейтинги китайской госкомпании Huarong (BBB+/Baa1/A) были помещены на пересмотр в сторону понижения после сообщения о задержке публикации отчётности 31 марта 2021 года и потребности в дополнительном времени для аудитора в оценке «транзакции». Многие СМИ сразу заявили, что Huarong направил в правительство план реструктуризации, а последнее дало на неё добро. Официально регулятор ограничился заявлениями, что ликвидность эмитента достаточна для погашения текущей задолженности. На этом фоне доходности долларовых еврооблигаций выросли до 10−20%. Государство Китай владеет 49,4% в Huarong напрямую и до 5% через другие госкомпании, активы $260 млрд, капитал $25 млрд, облигации, выпущенные более $40 млрд, в том числе $22 млрд еврооблигаций.

維基小霸王 Компания по управлению активами China Huarong

Теперь инвесторы продолжат оценивать предоставляемые финансовые результаты и прогнозы компаний. Среди крупных компаний финансовую отчетность предоставят Coca-Cola, United Airlines, PhillipMorris, Netflix, J&J, Boeing, AT&T, Intel. 20 апреля, во вторник, компания Apple проведет корпоративное мероприятие Spring Loaded, в рамках которого представит новые продукты, в частности, ожидается, что будут представлены новые модели Ipad, iMacs, AirPods, Apple TV. Среди важной макростатистики: 22 апреля будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья, 23 апреля будут предоставлены показатели по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, ожидается, что значение индексов составит 60,5 и 61,7 соответственно (трехлетние максимумы).