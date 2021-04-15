Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости

Нарастание новых случаев коронавируса в мире остановить пока не удаётся, несмотря на усиление кампании по вакцинации и новые ограничительные меры, вводимые для предотвращения тяжелых последствий третьей волны пандемии.

По общему количеству выявленных случаев COVID-19 среди регионов мира первое место занимает Американский регион, наибольший прирост новых случаев зарегистрирован в Европейском регионе. В относительных значениях максимальный прирост показывает Юго-Восточная Азия.

При этом продолжаются споры и политические конфликты вокруг доступа разных стран к вакцинам, а также скандалы в связи с негативными последствиями тех или иных препаратов для здоровья прививаемых людей. Однако все сходятся в том, что альтернативы массовой вакцинации в борьбе с коронавирусом нет.

Все подробности ситуации с COVID-19 в мире — в трансляции ИА REGNUM.

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