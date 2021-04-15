ИА REGNUM

Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости

Нарастание новых случаев коронавируса в мире остановить пока не удаётся, несмотря на усиление кампании по вакцинации и новые ограничительные меры, вводимые для предотвращения тяжелых последствий третьей волны пандемии.

По общему количеству выявленных случаев COVID-19 среди регионов мира первое место занимает Американский регион, наибольший прирост новых случаев зарегистрирован в Европейском регионе. В относительных значениях максимальный прирост показывает Юго-Восточная Азия.

При этом продолжаются споры и политические конфликты вокруг доступа разных стран к вакцинам, а также скандалы в связи с негативными последствиями тех или иных препаратов для здоровья прививаемых людей. Однако все сходятся в том, что альтернативы массовой вакцинации в борьбе с коронавирусом нет.

Все подробности ситуации с COVID-19 в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости

В Разливе под Петербургом отработали тушение лесных пожаров и поиски людей «Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости Юрист рассказал о накрывшей Россию волне банкротств Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано Путин проводит совещание по вопросу качества госуслуг в социальной сфере
© 1999-2021 ИА REGNUM

При цитировании информации гиперссылка на ИА REGNUM обязательна.

Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.

Об агентстве Новости России Зарубежные новости Пресс-центр Медиа-кит Карта сайта  RSS
sfo@regnum.ru +7 495 645-80-75 119072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1

Свидетельства о регистрации СМИ:

Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);

ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru