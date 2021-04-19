Заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Евгений Енин пояснил, почему официальный Киев не разрывает дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разговор с «агрессором»

«На данном этапе мы руководствуемся прежде всего гуманитарным аспектом. Несколько десятков тысяч граждан Украины, которые находятся на консульском учете, сотни тысяч граждан Украины, которые по тем или иным соображениям посещают или вынуждены посещать государство-агрессор — это не потому, что они любят Россию и не признают агрессивное поведение России. А потому, что у них есть в очень почтенном состоянии родственники, которые тоже нуждаются в их внимании», — сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24».

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Заявление дипломата обсудили читатели издания «Шарий.net» на страницахукраинского средства массовой информации в социальных сетях Facebook и «Вконтакте». Многие с иронией восприняли заявление дипломата о том, что украинские граждане ездят в Россию для посещения пожилых родственников. Другие предложили Киевувсё-таки пойти до конца, «обрубить» последний «сук» и разорвать дипломатические отношения между государствами. Иные с недоверием отнеслись к словам Енина и указали на наличие бизнес-интересов украинской верхушки в России.

«Ага!!! Вы же все сучья обрубили, на которых сидели, давайте!!! Последний сучок дорубите, и живите себе в мире и согласии.))))) Только не забудьте про заробитчан, которые пополняют ваши карманы «деревянными» рубликами…» — отреагировала Елена Юрьевнана слова дипломата.

Sergey Bystro Российско-Украинская граница. Погранпереход Крупец — Катериновка

«Настоящий дипломат без мыла в попу залезет. Так и этот всё понятно объяснил — не от любви к агрессору ездят вельмишановни украинцы, а только с гуманитарной миссией, бабушек покормить. Очевидно, везут картошку, сало, яйца, масло из зажиточной страны голодающим родственникам. Про работу в РФ ни-ни, а про миллионные переводы денег для семей на Украине — молчок!»— не без иронии отметила Татьяна С.

«Невыгодно, вот и не разрывают. А меньше всего они думают о гражданах, вернее, на них нас*ть», —пишетНаталья Д.

«Так ясное дело, как разорвёшь дипотношения, то бизнес с Россией станет вести тяжелей. А оно руководству Украины надо? Нет, конечно. Денежки, полученные в стране-агрессоре, не пахнут агрессором, а пахнут икрой и шампанским… Советским», — добавил Jurij O.

«Ну конечно, исключительно из гуманитарных соображений. Гуманисты гребаные, уменьшили население страны до уровня геноцида, а всё про гуманность рассказывают»,— отметилАлександр П.

«Где-то прочёл о 150 тысяч граждан Украины, проживающих нелегально в России. И если всех этих людей депортируют на родину, они же сметут эту власть к чёрту. Мне так кажется», — предположил Michael D.

«Потому что у них есть в очень почтенном состоянии родственники, которые тоже нуждаются в их внимании, — сказал Енин. — 1) По-украински рассуждает, мол, украинцы едут, чтобы голодающих в России родственников поддержать. 2) Да там всего лишь… «Несколько десятков тысяч граждан Украины, которые находятся на консульском учете». Вот почему лишили их права проголосовать в посольстве и в 4 генеральных консульствах Украины в России (видимо, речь идет о выборах президента Украины в 2019 году —М. Р.). Оказывается, не потому, что украинская власть им не доверяет, а просто потому что их там мало… а не 1,5−2,5 млн», — отметил Николай С.

«Я правильно понял этого дятла, что родственники из Украины вынуждены содержать российскую родню?)))»— иронизирует Sergej F.

«Потому что это гибридная война… войну не объявили, дип[ломатические]отношения не разорвали, да и Россия на войну всё не приходит!!!»—иронизируетРоман Викторович.

«Потому что клоуну Зеле[нскому] надо ещё пофоткаться с Путиным. А тот, гад, трубку не берёт», — шутит Анжелика.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Да куда ж без России-то? В ЕС уже не возьмут, самим не выжить», — добавил Александр К.

«Просто это единственная страна, которая до сих пор помогает», — отметил Александр Н.

«Года 4 назад точно так же говорили. Практически слово в слово», — подытожила «Сова Подозрительная».

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Напомним 16 апреля стало известно, чтоМВД России требует от стран СНГ забрать своих нелегалов до 15 июня. По данным министерства, в России незаконно находятся 120 тыс. граждан Азербайджана, 61,3 тыс. граждан Армении, почти 50 тыс. граждан Казахстана, 115,5 тыс. граждан Киргизии, 56 тыс. граждан Молдавии, 248 тыс. граждан Таджикистана, 332,6 тыс. граждан Узбекистана и около 152 тыс. граждан Украины.