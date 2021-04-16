Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM МВД России требует от стран СНГ забрать своих нелегалов до 15 июня, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

По данным министерства, в России незаконно находятся 120 тыс. граждан Азербайджана, 61,3 тыс. граждан Армении, почти 50 тыс. граждан Казахстана, 115,5 тыс. граждан Киргизии, 56 тыс. граждан Молдавии, 248 тыс. граждан Таджикистана, 332,6 тыс. граждан Узбекистана и около 152 тыс. граждан Украины.

Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил о том, что страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет жесткие меры.

«Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу», — сказал Говоров в рамках 52-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

При этом он обратил внимание на то, что никакой правоприменительной практики в отношении граждан стран СНГ, находящимся на территории России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: МПА СНГ предлагает меры по регулированию миграционных процессов в пандемию