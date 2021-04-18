Заявление украинского журналиста Станислава Безушко о том, что граждане Украины не спешат записываться в армию, при этом молодые люди в случае конфликта предпочтут просто покинуть страну, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 18 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

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«Зато здорово воюют в Facebook. Патриоты!» — отметила Тамара А.

Некоторые комментаторы считают, что жители Украины поступают правильно. Необходимо всеми силами пытаться избежать попадания в армию, чтобы не быть потом убитым в гражданской войне на стороне карателей.

«Я считаю, это правильно. И позорного ничего в этом нет. Сегодня они воюют не за страну, а за власть этой страны, которой плевать на то, что некоторые теряют там жизни», — считает Andrey D.

Некоторые пользователи считают, что граждане Украины понимают, что киевские власти пытаются стравить два народа, и они просто не хотят стать жертвой этой бессмысленной войны за чужие интересы.

«Правильно. И не должны хотеть. Кое-кто очень рассчитывает навариться, стравив славян между собой, и в итоге получить неплохой подарок в виде контроля над всеми ресурсами этих разрушенных государств. Не расходуя при этом собственные людские ресурсы. Во Второй мировой войне уже это проходили. Одни положили миллионы жизней, а кто-то вдруг стал мировым гегемоном», — указал Кямиль А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Часть людей уверена, что ни один здоровый человек не хочет, чтобы началась война. Тем не менее зачастую находятся те, кто призывает развязать кровавую бойню, не отдавая себе отчёта о том, что это такое на самом деле.

«Кто же в здравом уме вообще желает воевать? Ну, разумеется, кроме «диванных вояк» разного рода и толка, имеющих очень смутное и чаще всего сильно приукрашенное представление о том, что такое реальная война», — поделился своим мнением Олег Р.

Отдельные пользователи предположили, что целью данного журналиста могла стать попытка пустить пыль в глаза гражданам России, чтобы они действительно поверили в то, что никто на Украине не хочет войны с Российской Федерацией и Донбассом.

«Странный журналист. В различных регионах Украины с успехом набираются различные военные отряды для отправки на Донбасс. Может, хотят запутать, чтобы внезапно нанести удар? Слишком часто можно услышать то, что на Украине никто не хочет войны. Ни президент, ни военные, ни народ», — пишет Юрий Г.

Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Нашлись и те, кто убеждён в том, что Киев готовится совершить нападение на Донбасс и Крым, а значит, подобные заявление украинских журналистов являются лживой пропагандой, целью которой является усыпить бдительность своего противника.

«Пытаются убедить, что Украина якобы не хочет войны с Россией. Хочет, и очень сильно», — убеждён Олег У.

Напомним, 18 апреля украинский журналист Станислав Безушко заявил в львовском издании Zaxid.net, что украинцы не спешат записываться в армию, при этом молодые люди в случае конфликта предпочтут просто покинуть страну.