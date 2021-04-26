Данные исследования сервиса Superjob, согласно которому 64% респондентов среди граждан РФ выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, вызвали обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Лазебный ИА Красная Весна Маска

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"Вот пусть этот каждый седьмой и носит всю жизнь эти маски, а меня это уже в край достало», — поделилась своим мнением Елена Е.

Некоторые комментаторы оказались в числе тех, кто выступил за установление на территории нашей страны бессрочного масочного режима. Люди считают, что это позволит снизить количество случаев заболевания большинством инфекций.

Дарья Драй ИА REGNUM Маски во время праздничного богослужения

«Масочный режим должен быть бессрочным. Таким образом снизится не только заболеваемость COVID-19, но и иными респираторными инфекциями», — считает пользователь под псевдонимом «Злой Ирландец».

Часть людей уверена, что статистика не отражает действительного отношения к масочному режиму в России. Одни считают, что количество противников занижено, а другие, наоборот, убеждены, что таковых на самом деле намного больше.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители надевают маски перед входом в магазин

«Угу, а каждый второй за повышение цен на продукты и всё остальное. Знаем мы такую «статистику», — написал Сергей Н.

Ряд пользователей считает, что об установлении вечного масочного режима их никто спрашивать не собирается, и вероятно, что такое решение уже было принято.

«Хоть мне эта идея не нравится, но я уже догадался, что маски — это навсегда», — пишет Михаил Б.

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Отдельные граждане призвали руководство страны обратить своё внимание на то, что в других странах ношение масок не является обязательным, но граждане всё равно придерживаются рекомендаций властей.

«Ничего страшного. Придёт время, маски будут носить по желанию. Японцы вообще не парятся по поводу масок, но тупыми их не назовёшь», — отметил Владимир М.

Нашлись и те, кто уверен, что маски на самом деле не сильно спасают от коронавируса. Так что их наличие или отсутствие практически не влияет на статистику по выявлению случаев COVID-19.

(сс) 7C0 Защитные маски

«А в чем смысл-то? Я лично с одной маской уже полгода хожу. Думаете, помогает она?» — задаётся вопросом Sergei K.

Напомним, 18 апреля РБК сообщил со ссылкой на исследование сервиса Superjob о том, что большинство россиян выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах.