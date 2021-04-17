Заявление командующего Объединенными силами вооруженных сил Украины Сергея Наева о том, что украинские военные не видят признаков подготовки РФ к наступлению, а стягивание сил к границе является демонстрацией силы, вызвало реакцию в Интернете. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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«Всегда, когда Россия проводит масштабные учения, поднимается вой со всех сторон. Паника и с Запада, и из Америки», — заметила Татьяна Б.

Многие пользователи уверены, что видение украинских военных обманчивое и если они сунутся в Донбасс или Крым, то они получат полноценный ответ со стороны Российской Федерации, который не ограничится лишь защитой, а тут же перейдёт в наступление.

«И их счастье, что не видят. Первый ход за фашистами, и тогда будет видно. Но будет поздно просто видеть. Бежать надо будет», — пишет Игорь К.

Некоторые комментаторы уверены, что никто никаких признаков наступления не даёт, а наоборот, все всегда тщательно скрывают свои планы о нападении.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

«А что, они были, эти признаки? Что сейчас, чтобы напасть той или другой армии на кого-то, надо подавать знаки о нападении? Мне кажется, если какая-то армия решит напасть, то в лучшем случае лишь объявит об этом постфактум», — поделилась своим мнением Виктория В.

Часть людей отметила, что мнение ВСУ идёт вразрез тому, что про Россию думают на Западе и в руководстве Украины. Шаблон порвался, считают граждане.

«Что же это такое происходит? Президент же, который Зеленский, видит, западные лидеры видят, НАДО видит, а они нет! Так кто же из них на передовой-то находится?» — обратил внимание Igor T.

Отдельные пользователи предостерегли руководство России, ведь наши войска, судя по всему, не напугали горячие головы в Киеве. Украина может развязать кровавую бойню в Донбассе или даже броситься на Крым.

Mil.gov.ua Сергей Наев

«Тут, кстати, стоило бы задуматься над тем, работает ли фактор наличия российских войск на границе с Украиной. Мне кажется, что Киев уже не боится ответного удара, не видит к нему предпосылок и сам может с лёгкостью напасть на Донбасс. Опасная ситуация!» — считает Игорь В.

Нашлись и те, кто отметил: миф, что на Донбассе якобы присутствуют войска Российской Федерации, данным заявлением представителя ВСУ был уничтожен в пух и прах.

«Интересно. Всегда говорили, мол, российские войска воюют в Донбассе. Агрессия и война с Россией. А, оказывается, стоило войскам РФ приблизиться к границам Украины, так тут же сразу завопила вся Европа и США. Вот и вся правда», — отметил Юра Б.

Напомним, 17 апреля командующий Объединенными силами вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» о том, что украинские военные не видят признаков подготовки РФ к наступлению, а стягивание сил к границе является демонстрацией силы.