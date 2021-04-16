Вечером 15 апреля в службе связей с общественностью командования ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ в Азовском море предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС Украины, которые находились на боевом дежурстве. Согласно источнику, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 апреля. В пресс-релизе без подробностей говорится о провокации и целенаправленных действиях «россиян по ограничению свободного судоходства».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

Читайте также: Конфликт украинских и российских катеров в Азовском море: подробности

В украинских средствах массовой информации привели слова эксперта Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, который заявил, что инцидент произошел между тремя малыми бронированными артиллерийскими катерами (типа Гюрза-М) ВМСУ и пятью катерами и кораблем береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в 25 милях от Керченского пролива во время эскортирования украинскими катерами коммерческих судов. Клименко также добавил, что, по информации источников, в ответ на угрозы корабля РФ украинским морякам пришлось предупреждать о готовности применить оружие.

Данную новость обсудили читатели телеграмм-канала «Инсайдер UA», а также издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

Комментаторы обратили внимание на разницу в вооружении военно-морских сил России и Украины, а также не без иронии вспомнили о ранее переданных Украине Соединенными Штатами Америки резиновых лодках.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Бронекатер проекта 58155 «Гюрза-М»

Читайте также: США вооружили Украину надувными лодками для борьбы с Россией в Чёрном море

«Лодочная группа ВМС ВС Украины»… сильно звучит», — иронизирует Дмитрий М., вероятно напоминая о переданных Соединенными Штатами лодках.

«Типа пронеслись мимо, подняв волны, от которых надувной флот Украины чуть не пошел ко дну», — добавил Денис.

«Очень странная формулировка: осуществляли «согласованные» провокационные маневры… они сперва согласовали провокационный маневр?» — задался вопросом Anton S.

«Согласованные провокационные маневры по трем катерам — это как? И уж явно, если бы были такие планы, то с чего вдруг 5 катеров провоцировали аж целых трех? Чего не 20 катеров провоцировали 3?» — задается вопросом Antonio G.

«33 катера провоцировали, провоцировали, да так и не спровоцировали», — иронизирует Александр С.

«Хотелось бы узнать, каким образом лодки смогли противостоять бронированным катерам? Это же подвиг!!! Или брехня…» — спрашивает Кир А.

«А что так, волной матрасы надувные переворачивают?! Ай, хулиганье!!!» — добавил Дмитрий С.

«Всё, Керченский пролив закрыт, Азовское изолировано. Пусть гуляют чубатые! Можно сдувать обратно свой резиновый флот», — добавил Данила Д.

Читайте также: МИД Украины снова обижен — Россия закрыла часть акватории Черного моря

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Большой десантный корабль «Цезарь Кунников» (БДК-64) ВМФ России у берегов Крыма

«Украинская лодочная группа»?!? «Боевое дежурство»?!? Когда на плотах из брёвен «дежурить» начнёте? Не, кроме шуток, — купите в России пару вагонов леса и… стройте… ГРЕБНОЙ ФЛОТ!!! Удачи!..» — иронизирует Игорь Ф.

«Вы ж 7 лет воюете, какие могут быть провокации на войне? Ап чём речь?» — спрашивает Лин С.

Читайте также: В сети обсудили передачу ВМС Украины резиновых лодок из США

Напомним, 10 февраля пресс-служба командования ВМСУ сообщила, что США передали военно-морским силам (ВМС) Украины очередную военно-техническую помощь — 10 скоростных катеров и более 70 надувных лодок, а также «прочее сопутствующее оборудование».