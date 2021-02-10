Киев, , 21:27 — REGNUM США передали военно-морским силам (ВМС) Украины очередную военно-техническую помощь — 10 скоростных катеров и более 70 надувных лодок, а также «прочее сопутствующее оборудование».

Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба командования ВМС Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась сегодня на территории военно-морской базы «Юг» в Одессе.

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что начиная с 2014 год Украина вместе с иностранными коллегами провела более 200 мероприятий совместной подготовки, и получает в помощь лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Также он добавил, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.

В свою очередь, атташе ВМС при посольстве США на Украине Питер Мэллори заявил об очередных важных шагах сотрудничества между странами.

«В поддержку стратегического партнерства между нашими странами… мы всегда готовы помочь вам в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность», — заявил американский военный.

ИА REGNUM напоминает, что буквально накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что альянс не допустит единоличного доминирования России в Чёрном море.

В декабре в Киеве заявили, что Украина сейчас готова быть одним из ключевых союзников США в регионе Чёрного моря, «на восточном фланге сил НАТО», а до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на одном из мероприятий отметил, что в НАТО «не представляют» безопасность Чёрного моря без Украины и Грузии.