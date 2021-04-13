Закрытие Турции и ожидаемый туристический бум в Крыму, неисчезающие террористические угрозы для Крымского полуострова, заявление в следственные органы о возбуждении уголовного дела в связи с водной блокадой Крыма и развитие истории с Форосским парком. Эти и другие события в Крыму и Севастополе обсуждались в соцсетях на текущей неделе, 12−16 апреля.

Лев Лагорио. Ночь в Крыму. Берег моря. 1880-е

Не нужен нам берег турецкий?

Одной из главных тем федерального уровня, активно обсуждаемых в Крыму на этой неделе, стало временное, с 15 апреля до 1 июня, ограничение на полёты в Турцию, а также в Танзанию. Решение было принято именно тогда, когда аэропортам ряда крупных городов разрешили международное сообщение, прерванное год назад, и граждане начали активно планировать отпуска на апрель-май.

В Крыму и в соседнем Краснодарском крае тут же заявили, что готовы «принять» туристов, которые планировали отдых в Турции, но не смогут теперь туда отправиться.

«Закрытие Турции — шанс для крымского турбизнеса. И нам крайне важно подготовиться к потоку отдыхающих, сделать так, чтобы те, кто попадут в Крым, потому что не смогли попасть в Турцию, в следующий раз уже целенаправленно выбирали наши курорты, а не турецкие. Для этого у нас сегодня всё есть: и обновлённая инфраструктура, и традиции крымского курорта, и опыт последних лет, в том числе и прошлого года. Есть даже достаточные для этого водные ресурсы», — написал в instagram председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

С ним активно не согласились пользователи в комментариях, основные аргументы — дорого и отсутствует комфорт, которые готовы предложить уже апробированные российским туристом Турция и, например, Египет.

«Можете забросать меня камнями, но отдыхать в Крыму дорого, некомфортно и сердито! Пожалуйста, стройте гостиницы мирового уровня и цены на них мирового уровня, и турпоток сам поедет в Крым», — написала крымчанка margarita.lobova.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Крыму

Пользователь приводит простые расчёты: отдых в отеле в Ялте, где уровень сравним с турецким отелем, вдвоём — без перелёта, страховки, со стандартным номером, только с завтраками — в течение недели обойдётся в 105 тыс. рублей. Для неместных туристов отдохнуть будет ещё дороже. В то же время отдых в Турции по системе «всё включено» обойдётся в сумму от 81 до 131 тыс. рублей (с учётом перелёта из Москвы).

«Где дешевле? Где есть сервис? Кто ориентирован на турпоток?» — спрашивает крымчанка.

«Нам до Турции ещё расти и расти», — согласна malii_tania.

«Только цены в Крыму неадекватные!» — отвечает Константинову ibraimovl.

А кто-то из пользователей даже не рад большому наплыву туристов в регион.

«Пусть валят в свои Турции-Египты, нам спокойнее будет, и цены, может, не так сильно взлетят», — пишет комментатор.

«Владимир Андреевич, как уже ранее перечисляли комментаторы, дороговизна, грязь, неухоженные улицы, да если ещё доступ к морю будет платным, так и действительно, перестанут ездить, когда откроют границы. Ко всему хочу добавить негативное отношение местных жителей к приезжающим. Уж очень часто звучит в адрес приезжающих оскорбительное «понаехи», «быдло понаехавшее», «отдыхайте у себя в Сибири, мы вам тут ничего не должны». Непонятно, как вы собираетесь развивать туристический сервис, не изменив отношение местного населения к приезжающим», — пишет v. nataly1.

«Если наше крымское правительство не начнет контролировать цены на отдых, да и на качество сервиса обратите внимание. Приезжие возмущаются, неоправданно высокие цены, отсутствие сервиса… Обидно, ведь красота и целебный воздух Крыма ни с чем не сравнятся. И подумайте, пожалуйста, о скидках», — lenochka_zubchenko.

«Для крымчан должны быть привилегии, скидки на отдых. Владельцы недвижимости у моря и отели не сдают номера на сутки, и цены — космос. А ведь большинство крымчан имеют возможность отдохнуть сутки или двое», — написала тот же пользователь.

«А также готовьтесь к всплеску коронавируса! И ещё большему сокращению во времени подачи воды!!! Которой в Крыму дефицит», — предостерегает kainkrim.

«Читаю сейчас в соцсетях вопли не попавших в Турцию на отдых, мол, закрыли авиасообщение и придётся ехать в Крым, где дорого и быдлячий сервис… Скажу жестко, но от души и за многих крымчан: не приезжайте! Вы, правда, считаете, что мы все вам рады и ждём вас? Нет, не рады. Большинству крымчан наплевать, приедет вас пять миллионов или семь отдыхать. Большая часть жителей Крыма далеки от курортного бизнеса. Нас утомляет летом стоять в пробках из вас. Наблюдать, как многие из вас ведут себя как свиньи по отношению к нам и природе. Это же мы терпим ваше хамское поведение, мол, «я на отдыхе и бабки вам везу, так что облизывайте меня…» И мы терпим. Улыбаемся и терпим. Просто большинство крымчан — гостеприимные и добрые люди. Но терпение тоже небезгранично, и тогда вы получаете отпор. И когда на ваше хамство вам отвечают хамством, вы начинаете верещать на весь мир, как тут плохо отдыхать… Не приезжайте! Мы со своими детьми хотим отдыхать на чистых пляжах и купаться в чистом море», — написал в Facebook Александр Ю.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы на пляже в Крыму

Пост быстро разошёлся по соцсетям. «Поддерживаю автора. Если не нравится, не приезжайте в Крым», — откликнулась в комментариях к посту уже в паблике «ВКонтакте» Алёна С.

«Ку-ку, что ли? Пусть в Крым деньги везут», — возмутился Владимир П.

«Владимир, простите, а вы много увидите с этих денег, которые едут в Крым?» — откликнулся Александр Г.

«Надоели приезжалкины. От них тонны мусора и хамства», — пишет пользователь Lu Gang.

«Вы за всех крымчан не говорите… Я крымчанка и полностью согласна с тем, что у нас сервис быдлячий… И быдлячим он будет оставаться, пока есть желающие к нам ехать, увы… вот если бы пару лет никто не приезжал, тогда, может, местное зажравшееся быдло, предоставляющее говносервис, поймет, что надо что-то менять», — считает Раина Фаневская.

«Ну, с сервисом и ценами у нас действительно беда!» — поддержал ее Святослав К.

Провокаторы не дремлют

Большое совещание по вопросам национальной безопасности на территории Крымского полуострова провёл на этой неделе в Севастополе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В частности, на совещании прозвучали данные о сохранении угрозы терактов на территории полуострова. Так, за 2020 год в Крыму предотвращено шесть террористических актов.

82.мвд.рф Крымский ОМОН

Об этом: В Крыму сохраняется угроза терактов — Патрушев

Теракты и провокации в Крыму пытаются организовать, сообщил Патрушев, спецслужбы Украины. Соседнее государство, не исключил секретарь Совбеза, может начать и военные действия против России в Крыму — при поддержке США и после провокаций. Патрушев призвал руководство и силовые структуры Севастополя и Крыма обеспечить безопасность предстоящих выборов в Госдуму, Всероссийской переписи населения, а также туристического сезона. На этом фоне Украина начала масштабные учения у границ Крыма.

«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму заявил о необходимости дополнительных мер для гарантированной защиты национальных интересов Российской Федерации и жителей полуострова. Это заявление сделано на фоне роста напряженности вокруг Крыма в результате действий США, НАТО и Украины, накаливших мировую атмосферу до предела. Крымчане подобные заявления воспринимают с пониманием и надеждой. Мы убеждены в необходимости предельной бдительности, поскольку знаем, с кем имеем дело. Подлость и коварство наших соседей можно обуздать только решительными мерами. Туда, где их ждут, где готовы к их провокациям, где за их «шалости» последует неотвратимое наказание, — они не полезут», — прокомментировал спикер Госсовета РК Владимир Константинов в соцсетях.

«Нужно работать над патриотизмом в первую очередь внутри собственного населения. Слишком много непонятных настроений. Вечно всем не довольных. У каждого третьего два паспорта, для удобства на всякий случай…» — пишут пользователи под постом Константинова.

Экоцид в Крыму

Ещё одна важная тема недели — выход на финальную стадию подготовки заявления в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности и возбуждении уголовного дела в отношении группы граждан Украины за совершение преступления против мира и безопасности человечества. Как сообщил руководитель комитета Госсовета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов, заявление будет содержать данные о пяти составах преступления, в том числе о террористической деятельности и об экоциде. Уже в ближайшее время заявление планируют направить в правоохранительные органы. О готовящемся заявлении уже знают в СК России, подтвердили в ведомстве.

Об этом: В Крыму подготовили заявление о возбуждении дела из-за водной блокады

«Вот это уровень, судя по действиям СК, на данном моменте готовы документы по татаро-монгольскому игу, сожжению Москвы и другим крайне недавно случившимся прецедентам, верным путем идём…» — иронизирует в комментариях к новостям «ВКонтакте» Денис Р.

«Геноцид в попытке создать невыносимые условия для крымчан — лишить их воды, электричества, еды, убить сельское хозяйство и т. д. Или вы думаете, что люди должны гуманитарку есть, а не зарабатывать себе на жизнь сельским хозяйством, производством, услугами и т. д. Вопрос к Украине в блокаде Крыма, которая по российским законами может быть квалифицирована как геноцид», — отмечает Владимир Б.

Тем временем в Крыму ужесточают график подачи воды — в курортной Алуште жители теперь будут получать воду по пять часов в сутки. Что интересно, ограничения не коснутся санаториев и гостиниц, власти объяснили это «географическим положением».

Sev.gov.ru Бельбекский водозабор. Севастополь

Об этом: В Алуште ужесточат график водоснабжения — для жителей, а не санаториев

«Не поняла… То есть жителям вода по часам, а отдыхающим постоянно? Это как-то нечестно получается», — не согласны крымчане.

«А ещё отдыхающих приглашают. Это как?» — пишет Татьяна С.

«А как по-другому? Любите кататься—любите и санки в гору таскать. Сейчас это ожидает не только Крым, но и Новороссийск, Геленджик и ещё другие курортные города», — пишет Зоя Ф.

«Супер. Ну, мне очень радостно знать, что тогда вода в санаториях будет и в отелях. Ребят, душой мы с вами», — написала Аня К.

Форосский парк ждут новые проверки

Про ситуацию с Форосским парком, где ведется строительство корпусов для лагеря, рассказала 13 апреля в соцсетях депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

«В социальных сетях, электронной почте и лично мне задают большое количество вопросов о результатах рассмотрения моих запросов по факту нарушений природоохранного законодательства на территории Форосского парка. Сообщаю: согласно последней информации, срок их рассмотрения продлён генеральным прокурором России. Также радует, что мои запросы поддержаны министром природных ресурсов и экологии РФ. В целях недопущения нарушений норм природоохранного законодательства на территории парка-памятника Минприроды России также направило в Генеральную прокуратуру письмо о принятии мер прокурорского реагирования. По информации прокуратуры Крыма уже возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки зелёных насаждений», — сообщила Поклонская.

«Вы в Симферополе давно были, тут вообще вопиющие нарушения, скоро парки частными станут», — пишет в комментариях Осман Чардакъ.

Glava.rk.gov.ru Форосский парк

«Наталья Владимировна! Отреагируйте, пожалуйста! Опять незаконная стройка на берегу моря! Стройка на самом берегу моря, село Витино Сакского района!» — пишет Марина Л.

«Вот странно, уголовное дело заведено, а стройка продолжается, оттягиваются сроки, для чего? Чтобы они построить успели, там ведь дело не только в том, что деревья вырубили… что здания строятся не на фундаменте старых, а в несколько раз больше и т. д. и т. п. Миллион нарушений», — пишет niki09_nails.

«Наталья, обратите внимание на планируемую и уже идущую застройку Западного побережья Крыма, в частности, от п. Витино до Штормового. Это излюбленные места дикого отдыха крымчан и гостей. Люди хотят сохранить эти места как уголки дикой природы», — пишет ed_krimmoy.