«Красной линией» для Украины, которую «не должна переходить Россия», является украинская государственная граница, заявил 15 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Важно дать России четко понять, что последствия в случае военной авантюры будут очень болезненными… «Красная линия» Украины — это государственная граница Украины. Если Россия пересечет «красную линию» (в этот момент он слегка задумался, подбирая слова — М. Р.), если они пересекут границу, то они должны понести последствия…» — заявил он во время пресс-конференции, транслировавшейся на странице внешнеполитического ведомства Украины в социальной сети Facebook.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие задаются вопросом, а как же утверждения Украины о том, что семь лет назад Россия якобы уже вторглась в Крым и в Донбасс и «оккупировала» украинские территории. Другие стали писать о том, что украинской стороне не стоило бы сыпать угрозами в адрес России, так как масштаб Украины не тот, да и ее «независимость» вызывает вопросы.

«Да, когда российские солдаты увидят украинские платежки, они зарыдают, плюнут и уйдут», — пишет Александр А.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«А пока Россия не перешла эту границу, Украина уже какой год подряд вымещает свои зло и досаду на жителях Донбасса. И кулебы молчат, кулебам до этого нет никакого дела», — добавила Светлана Ф.

«Так вроде уже 7 лет, как перешла… На Донбассе с кем воюете?» — спрашивает Наталья К.

«Представляю, как Путин будет рыдать на плече у Шойгу», — иронизирует Jurij O.

«Так 7 лет же ж уже ж как?! Или 200 000 подводно-конных бурят и чеченцев пятому президенту [Украины Петру Порошенко] привиделись?» — не без иронии спрашивает Дмитрий Б.

«А шо? Еще не перешла?! Это вы, видать, с какой-то другой Россией семь лет воюете»,— иронизирует Галина Р.

«Потерпим… Зато украинцы с цветами встречать будут на улицах своих освободителей !!!» — добавил Евгений О.

«Вот это министр, такой прям мастодонт дипломатии. Повезло вам, украинцы, с таким министром», — иронизирует Valeru F.

«Шож он так настойчиво уговаривает перейти? Просто уже спать спокойно не может!» — добавил Алекс М.

«А как же якобы оккупированный Россией Донбасс? Война с Россией уже семь лет? А оказывается, Россия даже границу еще не пересекала! Вот интересно, дойдет ли это обстоятельство до мозга рядового потребителя укропропаганды на Украине?»— задается вопросом Егор О.

Mstyslav Chernov Война на Донбассе

«То есть Крым он признал российским, т. к. Россия границу не переходила…» — спрашивает Анжелика К.

«Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!» — цитирует Маруся К. отрывок из басниКрылова «Слон и Моська».

«Современная Украина напоминает те миниатюрные породы собак, которые бегут обычно где-то позади и тявкают. Вызывает искреннее умиление, когда маленькое и ничтожное пытается казаться грозным. Ведь что у тех маленьких собачек, которые себя ведут вызывающе смело, что у современной Украины — есть хозяева, за которыми они потом могут спрятаться», — отметил Дмитрий И.

«Так значит, Россия ещё не перешла границу Украины???» — резюмировала Нина Ф.

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Напомним, 15 апреля глава города Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине) Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских».