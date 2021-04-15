Киев, , 21:40 — REGNUM «Красной линией» для Украины, которую «не должна переходить Россия», является украинская государственная граница, заявил 15 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы.

«Если она пересечет границу — то должны быть последствия», — заявил Кулеба.

Кроме того, Кулеба обратился к своим прибалтийским коллегам с просьбой активнее заявлять в Евросоюзе и НАТО о необходимости оказывать реальную поддержку Киеву.

Напомним, официальный Киев уже семь лет заявляет о том, что Украина все это время борется с «российским вторжением» на свою территорию.

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