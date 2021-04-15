Глава города Одессы Геннадий Труханов запретил сотрудникам мэрии Одессы использовать русский язык, сообщает местное издание «Таймер». Соответствующее распоряжение мэра опубликовано на официальном сайте города. Как уточняет местное СМИ, глава города внес изменения в инструкцию о порядке ведения дел. Отныне все бумаги в мэрии будут заполняться на украинском, разрешено также использование английского языка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм на Украине

Согласно тексту документа, отныне все организационно-распорядительные документы оформляются сотрудниками мэрии на государственном языке.

«Наряду с государственным языком названия исполнительных органов городского совета на официальных бланках могут указываться на английском языке», — говорится в распоряжении Геннадия Труханова.

Читайте также: «Ты, Саакашвили, галстук для начала прожуй, а потом мяукай за Одессу!»

Читателиместногоиздания обсудили данную новость на страницах «Таймера» в социальных сетях Facebook и «Вконтакте». Жители города в основномкритически восприняли данное решение.

«Вот и вся сущность Труханова. Когда это выгодно, выясняется, что русский — это святое, а став опять мэром… оказалось, украинский в русскоязычном городе важнее», — пишет Татьяна Ч.

«Ну молодец, че. Кстати, как там дела по переименованию проспекта Маршала Жукова (сейчас носит название проспект Небесной сотни. — О.П.)? А, уже Гене не надо…», — пишет Ольга В.

«Подозреваю, что там деловые бумаги уже давно все на мове», — добавила Татьяна П.

«Вообще-то вся официальная документация пишется только на государственном языке с середины 90-х годов. И не только в мэрии. Не очень понятно, зачем и какой приказ был издан сейчас», — отметила Ольга П.

«Ну что, таки дожали. Что следующее? Н-да», — пишет Ирина Г.

«Не вижу в этом ничего плохого. В Швейцарии всё вообще ведут на 3 языках», — отозвался Николай Ш.

ИА REGNUM Школа

«Не на 3-х, а на 4-х. В Швейцарии уважают тех жителей, которые говорят на другом языке», — ответил ему Александр М.

Читайте также: «77 лет, как освободили Одессу, а свободным себя в городе не чувствуешь»

»Мне очень странно видеть и слышать нашего мэра… Не думала, что он будет таким бесхребетным», — отметилаВаля А.

«Сливается. Видимо решил проиграть следующие выборы. Интересно, что за это ему обещали», — предположил Алексей Ч.

«Такое уже было, переболеем»,— добавил Юрий Г.

«Что, и черную бухгалтерию тоже на государственном языке?», — иронизирует Artur S.

«Ждем когда Г. Л. (мэра Одессы зовут Геннадий Леонидович. — О.П.) зиганет», —написал Вадим Г.

«В Израиле, несмотря на отношения с арабами, два государственных языка. Иврит и арабский. И ничего», — добавил Игорь Х.

«Я извиняюсь, а за Гену (Труханова—О. П.) жители Львова голосовали?», — спрашивает Надежда Б.

Читайте также: «Животный страх у убийц остался»: в Одессе осквернили памятник убитым 2 мая

«Можно ли представить себе Одессу без прессы? Но первая газета здесь печаталась по-французски «Messager de la Russie Meridionale, ou Feuill comerciale». А когда в 1827 году начал выходить «Одесский вестник», то и он печатался на двух языках — французском и русском. Как не вспомнить, что Пушкин жаловался в письмах, что в лавках лишь французские книжки, русских не найдешь, и требовал от друзей, чтобы снабжали его альманахами и книгами. И такое бывало…», — напомнил Helgi B.

«Геньчик (обращение к Геннадию Труханову. — О.П.), наши пациенты все сплошь на державной (на государственном украинском языке. — О.П.), приходи, общайся на здоровье!!!», —иронизирует читатель под псевдонимом Кожно-венерологический Диспансер.

Omr.gov.ua Мэр Одессы Геннадий Труханов

«С 1992-го не мовизация проблема, а такие козлы. Это орган самоуправления города, его сотрудники не являются по статусу госслужащими. Местное самоуправление обязано (не в краине) БЫТЬ КОМФОРТНЫМ для горожан. В «образцовых» США целые штаты используют в делообороте язык, на котором говорят большинство или много граждан. Например испанский», —отметил Валерий К.

Отметим, подавляющее большинство жителей города Одессы говорят на русском языке. На украинском языкев городев основном изъясняются приезжие и националистически настроенныеодесситы, каковыхв городе с населениемболее миллиона человексравнительно немного.

Читайте также: В мэрии Одессы посчитали, что русские и белорусы в городе не проживают

Напомним, ранее мэрия Одессы выпустила календарь «Одесса — интеркультурная гавань Украины», посвященный национальностям, представители которыхпроживают в городе. Места русским и белорусам в этом календаретакжене нашлось, как русскому языку в документах мэрии.