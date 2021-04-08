8 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Одессе осквернили импровизированный мемориал погибшим 2 мая 2014 года. Это далеко не первый случай надругательства над памятью трагически погибших одесситов.

Оксана Переможенко, , 17:08 — REGNUM В Одессе на площади Куликово поле осквернили импровизированный мемориал погибшим 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. «Со стендов были сорваны фото погибших и венки», сообщает 8 апреля местное издание «Таймер».

Украинский национализм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметим, для одесситов трагедия 2 мая 2014 года является темой болезненной. Особенно ввиду того, что никто из виновников трагедии в Доме профсоюзов так и не понес наказания.

«Когда у кого-то из этих ушлепков убьют на улице родного человека, только тогда, возможно, мозги встанут на место», — отметила Елизавета, читательница Telegram-канала издания «Таймер», отреагировавшая на произошедшее.

«Убийцы всегда возвращаются на место преступления. 7 лет прошло. А животный страх перед одесситами у убийц остался», — добавила Ольга О.

Обгоревший Дом профсоюзов. Куликово поле, Одесса. 10 мая 2014 года HOBOPOCC

«Они всю свою оставшуюся никчемную жизнь будут боятся, что расплата придет», — поддержала Люда.

«Конечно, будут. Они ведь прекрасно понимают, какой структурой обеспечена их неприкосновенность и безнаказанность. И как эта структура может и непременно возьмёт под козырёк другой структуре, как только изменятся внешние обстоятельства. И что эта структура с ними сделает, не дожидаясь «благодарности» одесситов. Убежать тоже далеко не всем удастся. На дворе не 1945-й. Технологии, высокая скорость обмена информацией», — добавила Ольга О.

«Самое обидное, им ничего не будет», — возмутился произошедшему Сергей С.

2 мая 2014 года в городе Одессе планировались два митинга. Один из них был организован футбольными фанатами и националистически настроенными гражданами (условно говоря, сторонники «майдана»). Второй митинг был организован местными жителями, которые поддерживали федерализацию страны и в целом негативно оценивали государственный переворот на Украине, в результате которого в феврале 2014 года была свергнута законная власть. Одесситов с данными убеждениями условно называли антимайданом. Часть из них регулярно собирались на площади Куликово поле, где также был размещен палаточный лагерь.

Одесса. 2 мая 2014 RADAK1

В центральной части города Одессы 2 мая 2014 года представители майдана столкнулись с представителями антимайдана. Со стороны майдана погибли двое человек, что послужило формальным «поводом» для дальнейшего разгрома палаточного лагеря антимайдана на площади Куликово поле. После разгрома палаточного лагеря, бутылками с зажигательной смесью было забросано здание Дома профсоюзов, где вынуждены были скрыться сторонники антимайдана.

2 мая в Одессе погибли более пятидесяти человек, более 45 из них скончались в Доме профсоюзов. Подавляющее большинство погибших в городе 2 мая — сторонники антимайдана.

Отметим, в Одессе это не первый случай надругательства над памятью погибших 2 мая.