13 апреля в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма актера и режиссера Данилы Козловского «Чернобыль». По словам продюсера Александра Роднянского, создатели картины хотели рассказать «пронзительную человеческую историю» об обычных людях, которые в силу жизненных обстоятельств были вынуждены сделать непростой выбор. «Мы очень рассчитываем, что вы эмоционально включитесь в фильм, будете сопереживать героям, сострадать им, проживете эти два часа не напрасно», — цитирует Роднянского ТАСС.

Цитата из к/ф «Чернобыль». Реж. Данила Козловский. 2020. Россия

Читайте также: В Курской области прошёл предпремьерный показ фильма «Чернобыль»

Премьеру фильма «Чернобыль» обсудили жители Украины. Так, украинский журналист Максим Назаров на своем телеграм-канале напомнил, что Александр Роднянский является украинским продюсером, основавшим телеканал «1+1».

»Роднянский презентовал фильм «Чернобыль» и собрал весь московский бомонд, а у нас что? А у нас в кино «позывной Бандерас» и не ходит на него ни бомонд, ни простой зритель», — отметил журналист. Под записью журналиста на его канале в телеграм читатели обсудили российский кинематограф и попытались сравнить его с украинским.

«А нам предлагают смотреть «шедевр» «Цифры» («Номера». — О.П.)… [Олега] Сенцова, «гениального режиссера!» — написал Александр В. об украинском кинематографе.

«А чё, даже бандеровцы не ходят?» — спросил Anatoly о фильме Сенцова.

Цитата из к/ф «Чернобыль». Реж. Данила Козловский. 2020. Россия

«Ну почему там (в России. — О.П.) нормальные фильмы снимают, а у нас туфту полную еще и деньги на этом мутят?» — спрашивает влад в., сравнивая российские фильмы с украинскими.

«Потому и снимают, чтобы намутить? Думаете чтобы фильм какой-то сделать? Неа», — ответил ему Pampam.

«А у нас величайший узник Кремля и режиссер (речь идет об Олеге Сенцове, осужденном в России за теракт и по обмену переданном Киеву в 2019 году. — О.П.) получает, осваивает бюджет, а шедевров не видно», — добавил Вячеслав К.

«Снимут на украинском [языке], никто смотреть не будет, снимут на русском — зрада (предательство. — О.П.). Вот и крутись как хошь», — добавил КА.

«Кстати фильм, говорят, крутой, надо будет сходить… На Украине вряд ли покажут», — отметил Дмитрий.

«Фильм о трагедии века. Надо смотреть всем адекватным людям, живущим на планете Земля», — добавила Таня.

«Очередная антисоветчина, как вопреки власти простые люди всё делали, скорее всего. Или о том, как со всем справились, потому что они русские. Обычно это ничем не лучше нашего упоротого национализма», — отозвался о фильме «Чернобыль» Денис З.

Цитата из к/ф «Чернобыль». Реж. Данила Козловский. 2020. Россия

«Не, лучше пускай не снимают, а то начнется: «как Бандера Украину спас»… или СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пока рано нам кино снимать. Просто на другое денег не выделят», — написал Dain Rage об украинском кино.

«Товарищ, никого не хочу обидеть, но вы определитесь уже. Вы там «Мрию» (советский транспортный реактивный самолёт Ан-225 «Мрия». — О.П.) в одно лицо строили и человека в космос запускали, или все-таки только указания из Москвы выполняли?» — спросилI lia.

«Рекомендация Ксюшади (видимо речь идет о Ксении Собчак — О. П.) и участие Козловского это такие жирнющие минусы к желанию посмотреть [фильм «Чернобыль»], увы», — пишет Sergey K.

«Большинство русских фильмов тот еще… и там, я так понимаю, тоже… [крадут] деньги через мин[истерство] культуры, но они хотя бы пытаются снять что-то наподобие голливудских блокбастеров и местами им это удается! Когда наши снимали или пытались снять какой-то экшен или фантастику? Это какой-то колхоз… беспросветный!» — возмутился Konstantin B.

«Надо будет глянуть, Козлов умеет снимать, Козлов не Сенцов, деньги на хе*ню не зарядит, хотя Сенцову по*иг, — лям (миллион — О. П.) сюда, лям туда. Не мое — не жалко», — пишет Юрий П.

Цитата из к/ф «Чернобыль». Реж. Данила Козловский. 2020. Россия

«В Голливуде тоже полно всякого…, а в блокбастерах Америка всех победит, злодеи либо русские в шапках-ушанках, говорящие на ломанном русском, либо сербы, либо китайцы. Тошнит уже, не смотрю. А сейчас при новой политике толерантности, где обязательно в главных ролях должны быть негры и трансгендеры, тем более. Что же стоящего за 30 лет независимости создала Украина, «Кузюку» за n-миллионов гривен? Вопрос риторический», — добавил Nushma.

«Сенцов — это знак «качества» отечественного кинематографа, новое направление—шизофренические пьесы!» — резюмировал об украинском кинематографе Александр В.

Читайте также: Советник главы офиса президента Украины назвал Сенцова приспособленцем

Напомним, в 2020 году министерство культуры Украины выделило на фильм Олега Сенцова «Носорог» 25 миллионов гривен. В ноябре 2020 года в прокат вышел фильм украинского режиссера «Номера», который не пользовался особым успехом у украинских зрителей.